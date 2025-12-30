В Ижевске осужден экс-капитан полиции за передачу ритуальщикам данных об умерших

Октябрьский райсуд Ижевска вынес приговор бывшему капитану полиции отдела №2 УМВД по Ижевску Дмитрию Зобнину по делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Суд установил, что 41-летний подсудимый в феврале—декабря 2024 года за деньги передавал представителю ритуального агентства данные из банка МВД о смерти ижевчан, включая номера телефонов умерших, места жительства и контакты родственников.

Зобнин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и возложением ряда обязанностей.

Деятельность обвиняемого была выявлена региональным УФСБ и расследована республиканским СУ СКР. Сотрудник был уволен из органов внутренних дел в марте 2025 года.

Владислав Галичанин