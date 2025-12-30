Петербург вошел в топ-5 регионов по числу установленных самозапретов на кредиты

Почти 900 тысяч петербуржцев в текущем году установили самозапрет на получение новых кредитов, сообщает Объединенное кредитное бюро. Город на Неве занял пятую строчку в общероссийском рейтинге по этому показателю, уступив Москве, Подмосковью, Краснодарскому краю и Ростовской области.

Абсолютным лидером стала Москва, где за год было подано 1,8 млн заявлений на установку ограничения. Всего россияне в 2025 году инициировали 20 млн таких запретов. Чаще всего граждане выбирают полный запрет на кредитование — на его долю пришлось более 91% заявок. Наиболее активно этой услугой пользуются граждане в возрасте 35-45 лет.

Самозапрет, позволяющий гражданам добровольно ограничить свою кредитную нагрузку и защититься от мошенников, продолжает набирать популярность. На конец декабря такие ограничения действовали для 17,3 млн жителей страны. Центробанк ранее отмечал Петербург как один из лидеров по уровню популярности этой услуги — к осени ею уже воспользовались 5,8% петербуржцев.

Андрей Маркелов