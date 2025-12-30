Силуанов оценил годовой доход от повышенного НДФЛ в 750 млрд рублей

В федеральный бюджет России от повышенного налога на доходы физлиц (НДФЛ) в 2025 году поступило 750 млрд руб. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минфина РФ Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Минфина РФ Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В целом по сравнению с уровнем прошлого года налог на доход физических лиц прирастет более чем на 400 млрд рублей и достигнет порядка 750 млрд руб.»,— сказал господин Силуанов в эфире «Россия 24».

Министр отметил, что около 200 млрд руб. федеральный бюджет получит дополнительно за счет налогообложения депозитных выплат.

В мае ФНС отмечала, что за первый квартал в бюджеты всех уровней от НДФЛ поступило 1,6 трлн руб. Это сумма на 13% больше, чем показатель за аналогичный период 2024 года.

Рост поступлений НДФЛ в ФНС объяснили увеличением зарплат на 16,5%, а также расширением прогрессивной шкалы по НДФЛ. Она предусматривает пять вариантов налоговых ставок вместо двух — 13%, 15%, 18%, 20%, 22%.