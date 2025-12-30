Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Последствия «хлопка» на улице Искры в Нижнем Новгороде ликвидировали 42 человека

Прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия на улице Искры в Ленинском районе Нижнего Новгорода. По данным ведомства, в подвале многоквартирного дома вечером 29 декабря произошел «хлопок».

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В результате случился пожар на площади 10 кв. м. На месте происшествия обнаружили прорыв трубы центрального отопления.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что из здания эвакуировали 25 человек, включая троих детей. На месте работали 42 человека и 10 единиц техники. Предварительной причиной «хлопка» названо неосторожное обращение с огнем.

Галина Шамберина