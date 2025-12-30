Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин назначил четырех новых судей в Казани

Президент РФ Владимир Путин назначил четырех судей в Казани и двух зампредов судов в республике. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Марат Сулейманов назначен зампредседателем Советского районного суда, Константин Никулин — зампредседателем Лениногорского городского суда. Оба будут работать не менее шести лет.

Лилия Демагина назначена судьей Кировского районного суда Казани, Алия Фаттахова — судьей Авиастроительного райсуда. Роман Егоров и Алиса Шарапова назначены судьями в Приволжском суде.

Влас Северин