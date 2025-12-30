Мэр Ярославля намерен работать 31 декабря и 1 января
Мэр Ярославля Артем Молчанов планирует работать в праздничные дни и призывал к этому же своих подчиненных. Об этом господин Молчанов сказал на открытом совещании в мэрии, прошедшем 30 декабря.
Фото: пресс-служба ВАРМСУ
Руководитель Центра городского управления Семен Збитнев традиционно докладывал о жалобах местных жителей. После его выступления мэр попросил коллег отработать имеющиеся вопросы.
«У нас есть время. Мы посмотрим сегодня, завтра у нас с вами тоже рабочий день. Просьба до 12-го числа доложить о том, какие решения приняты по каждому конкретному вопросу. Да, Елена Борисовна (Волкова, заммэра по соцполитике — "Ъ-Ярославль"), у нас с вами рабочий день завтра и послезавтра. Я говорю для нас с вами, для жителей Ярославля — праздничные дни»,— сказал Артем Молчанов.
Позже на заседании он добавил, что подготовка всех служб к праздникам должна быть на высоком уровне. «То, что касается содержания территории, уборки города, работы коммунальных служб. Здесь никаких у нас выходных нет — круглосуточный режим работы без всяких вопросов»,— дополнил господин Молчанов.
В заключение мэр Ярославля поблагодарил городскую команду за работу в течение года и поздравил жителей с наступающим Новым годом.