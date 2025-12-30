Мэр Ярославля намерен работать 31 декабря и 1 января

Мэр Ярославля Артем Молчанов планирует работать в праздничные дни и призывал к этому же своих подчиненных. Об этом господин Молчанов сказал на открытом совещании в мэрии, прошедшем 30 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ВАРМСУ Фото: пресс-служба ВАРМСУ

Руководитель Центра городского управления Семен Збитнев традиционно докладывал о жалобах местных жителей. После его выступления мэр попросил коллег отработать имеющиеся вопросы.

«У нас есть время. Мы посмотрим сегодня, завтра у нас с вами тоже рабочий день. Просьба до 12-го числа доложить о том, какие решения приняты по каждому конкретному вопросу. Да, Елена Борисовна (Волкова, заммэра по соцполитике — "Ъ-Ярославль"), у нас с вами рабочий день завтра и послезавтра. Я говорю для нас с вами, для жителей Ярославля — праздничные дни»,— сказал Артем Молчанов.

Позже на заседании он добавил, что подготовка всех служб к праздникам должна быть на высоком уровне. «То, что касается содержания территории, уборки города, работы коммунальных служб. Здесь никаких у нас выходных нет — круглосуточный режим работы без всяких вопросов»,— дополнил господин Молчанов.

В заключение мэр Ярославля поблагодарил городскую команду за работу в течение года и поздравил жителей с наступающим Новым годом.

Алла Чижова