Силуанов: дефицит бюджета в 2025 году не выйдет за рамки плановых 2,6% ВВП

Дефицит федерального бюджета по итогам 2025 года будет в границах планового показателя — 2,6% ВВП. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «России 24».

Глава Минфина РФ Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Минфина РФ Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По закону о бюджете на этот год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн руб. (0,5% ВВП), однако поправками он был увеличен сначала до 3,792 трлн руб. (1,7% ВВП), позже — до 5,737 трлн руб. (2,6% ВВП). По предварительной оценке, в январе — ноябре бюджет был исполнен с дефицитом 4,276 трлн руб. (2% ВВП).

Антон Силуанов уточнил, что темп роста экономики по итогам года будет около 1% ВВП. Он отметил, что «в предыдущие годы этот показатель был более 4%», но Банк России «стал проводить более жесткую денежно-кредитную политику». По его словам, это спровоцировало снижение показателей, но с 2026 года «должно привести к устойчивым, сбалансированным темпам роста».