Правительство увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

С 1 января 2026 года тарифная квота на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вырастет до 2,2 млн т. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Постановление уже подписано и будет действовать до 31 декабря 2026-го. Распределение квоты между участниками внешнеторговой деятельности возложено на Минпромторг. По информации правительства, увеличение позволит компаниям отрасли направить на внешний рынок дополнительное сырье, не востребованное на внутреннем.

При экспорте лома и отходов черных металлов по квоте взимается пошлина в размере 5%, но не менее €15 за т. Объем, превышающий квоту, облагается той же ставкой — 5%, но минимальный размер пошлины составляет €290 за т.

Первоначально квоты на экспорт металлолома были введены в мае 2022 года на два месяца. С тех пор их регулярно продлевали и корректировали. В августе правительство уже увеличивало квоту с 1,5 млн т до 1,8 млн т.