В Давлеканово выделят землю без торгов для строительства газовой заправки

Распоряжением главы Башкирии ООО «Башметан» выделят земельный участок без торгов площадью 7,69 тыс. кв. м у въезда в Давлеканово возле трассы Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки. Участок относится к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования «заправка транспортных средств».

«Башметан» планирует реализовать в Давлеканово приоритетный инвестиционный проект — построить автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию.

ООО «Башметан», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2023 года в Уфе. Владелец — Вадим Карунас. В 2024 году компания показала нулевую выручку.

Майя Иванова