Аэропорт Домодедово выставят на продажу в начале 2026 года

Изъятый в пользу государства аэропорт Домодедово будет выставлен на продажу на открытом аукционе в начале 2026 года. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Он отметил, что уже есть претенденты на покупку аэропорта.

«Соответствующий пакет будет выставлен на аукцион, открытый аукцион, будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными в законодательстве. Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы»,— сказал господин Силуанов в эфире «Россия 24». В сентябре господин Силуанов говорил о планах продать аэропорт до конца 2025 года. При этом он отмечал, что покупатель уже есть, но о ком именно шла речь, министр не уточнил.

В июне Арбитражный суд Подмосковья по иску Генпрокуратуры изъял в пользу государства активы Домодедово. Ведомство подавало иск к владельцу аэропорта Дмитрию Каменщику и его партнеру Валерию Когану, а также компаниям, владевшим активами авиагавани. Генпрокуратура требовала признать недействительными сделки о приватизации, по которой, по мнению надзорного органа, иностранные лица получили контроль над стратегическим активом.