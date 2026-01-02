Не сидели без дела

2025 год в Нижегородской области выдался знаменательным для силовых структур: под следствием оказались бывшие чиновники, бизнесмены, банкиры, финансисты, дорожные управленцы и даже участник незаконного вооруженного украинского формирования. Вузы лишились ректоров, обвиненных в получении взяток и должностных злоупотреблениях. О наиболее резонансных уголовных делах уходящего года — в подборке «Ъ-Приволжье».

Казнь состоялась наполовину В Арзамасе вынесли приговор бывшему гендиректору Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ), экс-председателю нижегородской думы Олегу Лавричеву. За растрату средств завода и мошенничество при продаже ведомственного жилого фонда его приговорили к шести годам заключения. Олег Лавричев назвал «казнью», заявив, что прокуратура ответила «злом на добро» и, по сути, хочет выписать ему билет в один конец.

Квартирный допрос Московский райсуд на месяц продлил срок ареста бывшему управделами правительства Нижегородской области Юрию Бортникову, обвиненному в растрате. Следствие полагает, что в 2023 году чиновник незаконно организовал ремонт муниципальной квартиры для заместителя губернатора Юрия Ильина. Работы обошлись в 5,3 млн руб. из областного бюджета. Обвиняемый не признал вину и в апреле был переведен под домашний арест. Однако он нарушил его условия и вновь оказался в СИЗО.

Банкрот из СИЗО Суд признал банкротом арестованного нижегородского предпринимателя Дмитрия Дзепу. Ранее он подал заявление о своем банкротстве из-за требований прокуратуры на 635 млн руб. Надзорное ведомство добилось решения о взыскании имущества Дзепы на аналогичную сумму, предъявив ему антикоррупционный иск за старые инвестконтракты. Дзепа не согласился с решением об обращении его имущества в доход государства, но готов продать его на открытых торгах с рыночной оценкой.

Следствие дало установку В Нижнем Новгороде начали судить Дмитрия Прудникова — бенефициара ООО «Прано групп», управляющей компании технопарка микроэлектроники «Волга» на Бору. Ему инкриминировали особо крупное мошенничество с субсидией Минпромторга РФ на развитие технопарка. Компания получила господдержку на покупку компрессорной установки, но вместо этого аффилированная организация «Промтехника Приволжье» передала ей свою, а 208,9 млн руб. были похищены из бюджета, полагает следствие. Дмитрий Прудников не признал вину.

Девять лет за Донбасс Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего участника запрещенного в РФ экстремистского и террористического «Украинского добровольческого корпуса» Сергея Ганина и его защиты на приговор. В январе ему назначили девять лет колонии за участие в боевых действиях против ополченцев ДНР. Осужденный не признал вину и настаивал, что на момент инкриминируемых событий он жил и работал на стройках в Нижегородской области, свидетели обвинения путались в показаниях и доказательства недопустимы. Однако апелляционные судьи отказались оправдать его за отсутствием события преступления и скорректировали зачет ареста в сроке.

Полковника поставили на путь исправления Экс-начальника исправительной колонии №5 Нижнего Новгорода Сергея Малышева осудили на 12,5 года со штрафом и лишением звания полковника. Суд признал его виновным в получении двух взяток от осужденных, злоупотреблениях должностными полномочиями и страховом мошенничестве. Сергей Малышев вину не признал и просил полного оправдания. Адвокат осужденного считает, что доказательств его вины в уголовном деле нет, и оно построено на показаниях осужденных, которые были заинтересованы оговорить полковника ради своего освобождения.

Водитель довез депутата до СИЗО В Нижнем Новгороде суд отправил под арест депутата областного заксобрания, директора регионального филиала РАНХиГС Александра Парамонова и его подчиненного Мурада Магомедова, который числился водителем в дзержинском филиале вуза. По версии следствия, они и еще несколько неустановленных лиц создали преступную группу, которая за взятки продавала дипломы РАНХиГС.

Премиум-арест В Нижнем Новгороде на два месяца арестована бывший ректор Нижегородского государственного лингвистического университета Жанна Никонова. Ее обвиняют в том, что вместе с коллегой Юлией Чичериной они забирали себе часть премий, выписанных сотрудникам университета. По данным следствия, всего фигурантки уголовного дела присвоили и потратили на свои нужды более 1 млн руб. Жанна Никонова в суде заявила, что не согласна с обвинениями.

Ректор не сдал судебный экзамен В Нижнем Новгороде на два месяца арестован ректор агротехнологического университета Игорь Воротников. Следствие полагает, что фигурант фиктивно зачислил в вуз три десятка иностранных студентов. Желанием выслужиться перед руководством и получить премию, считает следствие, он причинил государству свыше 4 млн руб. ущерба. Подозреваемый заявил, что его оговорили сотрудники вуза, которых он уволил при проведении управленческой реформы.

Подрядчики не той системы В Нижегородском райсуде начали по существу рассматривать уголовное дело в отношении бывшего гендиректора АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина. По версии следствия, он превышал полномочия при работе с подрядчиками, чтобы «приукрасить» действительность и не потерять свою должность с хорошей годовой премией.

Авторитет не признал вину В Нижнем Новгороде по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии начали судить Звиада Озманяна, известного в криминальном мире как «вор в законе» Звиад Тбилисский. По версии следствия, подсудимый использовал свой криминальный статус для контроля исправительных учреждений, участия в так называемой коронации других воров, назначения авторитетов и пополнения «общака» в колонии, где отбывал длительный срок за разбойное нападение на коммерсанта. Новое обвинение Звиаду Озманяну предъявили за несколько дней до освобождения.

С депутатским свидетельством «Ъ-Приволжье» стали известны подробности уголовного дела бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода, участника СВО Ильи Штокмана. Его обвинили в получении взятки в размере 55 млн руб. при расселении аварийного фонда. Следствие полагает, что чиновник в 2022 году получил деньги за покровительство подрядчику по строительству муниципального жилья. Экс-чиновник отказался от дачи показаний и вину не признал.

Часть расплаты Арбитражный суд Нижегородской области прекратил обособленный спор Агентства по страхованию вкладов с предпринимателем Станиславом Машагиным об убытках от разорения банка «Ассоциация». Ущерб кредитной организации следствие оценило почти в 1 млрд руб., две трети этой суммы осужденные за крах банка финансисты погасили еще во время следствия, а после приговора заплатили оставшееся, в том числе в рамках мировых соглашений с АСВ.

Предпринимателя взяли за старое В Москве по решению суда арестовали нижегородского предпринимателя и юриста в сфере недвижимости Дмитрия Картушина. На его жизнь в 2016 году было совершено громкое покушение, но заказчика так и не нашли, два года назад осудили только исполнителей. Теперь предприниматель сам стал обвиняемым по уголовному делу о крупном мошенничестве. Расследование касается обстоятельств исполнения старого госконтракта: еще в 2014 году Фонд социального страхования России нанял компанию «Гео-Гид» Дмитрия Картушина провести аудит ведомственных объектов недвижимости. Предприниматель обжаловал решение суда о своем аресте.

От суммы до тюрьмы Государственные структуры вынуждены были дважды судиться за возврат субсидий, выданных Нижегородской службе добровольцев (НСД) во главе с Андреем Жильцовым. В середине октября его обвинили в особо крупном мошенничестве с государственными деньгами. Следствие полагает, что в 2023 году он похитил 3,5 млн руб. гранта, выделенного из областного бюджета на развитие волонтерства. Арбитражный суд еще весной обязал НСД выплатить аналогичную сумму региональному министерству молодежной политики. До этого федеральный фонд президентских грантов судился с НСД из-за 1,6 млн руб., выделенных на создание сети нижегородских центров добровольчества.