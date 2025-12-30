В Башкирии тарифы на коммунальные услуги в 2026 году вырастут до 27,3%

В Башкирии утвердили максимальные индексы изменения платы за коммунальные услуги в муниципалитетах в 2026 году. Соответствующее распоряжение главы Башкирии Радия Хабирова опубликовано на официальном интернет-портале республики. В большей части муниципалитетов с 1 января по 30 сентября индекс составит 1,7%, а с 1 октября по 31 декабря 2026 года — 12,8%. В Гусевском, Янгильском сельсоветах в Абзелиловском районе, Николо-Березовском сельсовете Краснокамского района и Нефтекамске предельный уровень с октября составит 25%, для Верхнетатышлинского сельсовета в Татышлинском районе показатель утвержден на уровне 25,7%, а в Альмухаметовском сельсовете Абзелиловского района — 27,3%.

С января этого года стоимость коммунальных услуг в муниципалитетах Башкирии не менялась, предельный индекс изменения тарифов с июля текущего года утвержден на уровне 16,7%.

В конце ноября премьер-министр страны Михаил Мишустин утвердил индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ по регионам. Для Башкирии средний индекс с января 2026 года утвержден на уровне 1,7%, отклонений от него не допускалось. С 1 октября 2026 года установили предельный индекс для республики в размере 10,7% с предельным отклонением 2,1%.

Среди регионов ПФО самый высокий индекс с октября 2026 года установлен в Удмуртии и Пермском крае — по 15% и в Татарстане — 13,4%. Минимальный индекс установили для Кировской области (8,9%).

