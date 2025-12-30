В Кургане перед Новым годом закроют движение в центре

Перед Новым годом в центре Кургана закроют движение транспортных средств на двух улицах, сообщает пресс-служба мэрии.

Проехать с 16:30 до 20:30 31 декабря нельзя будет по улице Комсомольская от Пушкина до Гоголя и по улице Гоголя от Ленина до Томина.

Также с 6:00 до 20:30 31 декабря запрещены остановка и стоянка автомобилей на парковках у домов 61, 83 на улице Гоголя, перед Курганским театром драмы, а также по улице Комсомольская от Пушкина до Гоголя.

До 14 января с 6:00 до 20:30 запрещены остановка и стоянка машин у дома 53 на улице Гоголя перед кинотеатром «Россия», откуда отправляются новогодние автобусы.