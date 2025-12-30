Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мэрия Ярославля вновь выставила на продажу Центральный рынок

Мэрия Ярославля повторно выставила на продажу пакет акций АО «Центральный рынок». Начальная цена осталась прежней — 150,4 млн руб. Соответствующая информация отражена на сайте мэрии.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Заявки на аукцион будут принимать до 27 января, торги назначены на 30 января. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в первый раз торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

В имущественную базу рынка входят помещения в зданиях на улице Нахимсона, 6/11 и 10, а также на улице Андропова, 15.

По словам мэра Артема Молчанова, рынок решили продать для приведения в порядок за счет внебюджетных средств. «Бюджетные средства нам, безусловно, есть куда направить. Вкладываться в коммерческую недвижимость на сегодняшний день неправильно и нецелесообразно»,— говорил мэр.

Алла Чижова

