«Давление на Киев усиливается»

Максим Юсин — об итогах переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского

Дональд Трамп назвал телефонный разговор с Владимиром Путиным «хорошим» и «продуктивным». Лидеры созвонились менее чем через сутки после прошедших во Флориде переговоров Вашингтона и Киева. Как заявил президент США, осталось решить несколько очень сложных вопросов и он надеется, что в итоге удастся добиться мира. Во время телефонного разговора Владимир Путин рассказал Трампу о налете БПЛА на резиденцию российского президента в Новгородской области. Инцидент произошел в ночь, когда завершилась встреча президентов США и Украины. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о главных результатах американо-украинского саммита во Флориде для Москвы и Киева.

За несколько дней до американо-украинского саммита в поместье Дональда Трампа в Мар-а-Лаго британская газета Financial Times поделилась эксклюзивным знанием о планах Владимира Зеленского накануне встречи с коллегой из США. По информации издания, идея лидера Украины состояла в том, чтобы озвученный им незадолго до саммита проект мирного соглашения из 20 пунктов был поддержан Трампом и стал как бы совместной платформой Вашингтона и Киева. А поскольку в этом документе было сразу несколько моментов, неприемлемых для Кремля, Зеленский рассчитывал, что Владимир Путин его отвергнет и после этого ситуация вернется к привычному сценарию времен администрации Джо Байдена. То есть Вашингтон разочаровался бы в Москве, объявил именно ее поджигательницей войны, не желающей остановить кровопролитие, ввел новые санкции и поставил Киеву ракеты Tomahawk. В общем, вернулся бы в лагерь друзей Украины, из которого Трамп столь вероломно дезертировал вскоре после прихода в Белый дом.

Разговор по трамповскому счету

Если принять на веру, что такие планы в Киеве действительно существовали, то по итогам саммита приходится констатировать: реализовать их не удалось. Хуже того, на совместной с Зеленским итоговой пресс-конференции Трамп сделал несколько таких заявлений, после которых членам украинской делегации оставалось только посочувствовать. Во-первых, по территориальному вопросу глава Белого дома по-прежнему настаивает на уступках Киева. Во-вторых, он, по сути, повторил аргументы Москвы, что именно российские войска сейчас продвигаются на поле боя и чем позже Киев пойдет на компромисс, тем тяжелее для него окажутся итоговые условия. В-третьих, Трамп фактически отверг идею немедленного прекращения огня, дав понять, что согласен с логикой Путина: для стороны, владеющей инициативой, любое перемирие без достижения надежного мирного соглашения невыгодно. В-четвертых, он прохладно отнесся к идее Зеленского о том, что текст мирного соглашения должен быть утвержден на референдуме, предпочитая более быстрое и предсказуемое принятие документа в парламенте. В-пятых, 47-й президент США решительно отказался от столь удобного для европейцев и украинцев оценочно-эмоционального подхода, согласно которому всю ответственность за обострение ситуации всегда несет лишь Москва, инициатор конфликта.

Примером такого подхода стал вопрос одного из журналистов. Суть его сводилась к тому, не считает ли Трамп удары России вглубь украинской территории свидетельством того, что она не заинтересована в мирном решении. Американский лидер не принял этот пас, напомнив, что в ходе боевых действий удары друг по другу наносят обе стороны и Украина в этом плане мало отличается от России.

В общем, все эти заявления Трампа позволяют предположить: координация между Москвой и Вашингтоном по украинскому вопросу зашла гораздо дальше, чем об этом принято говорить, и на многие аспекты хозяин Белого дома смотрит теперь глазами своего российского коллеги.

Давление на Киев усиливается, причем сразу с нескольких сторон: и на линии соприкосновения, и в сфере энергетики (что особенно чувствительно по мере наступления холодов), и на самом неприятном с точки зрения имиджа антикоррупционном фронте. Обвинения, выдвинутые сразу нескольким депутатам Верховной рады из правящей партии «Слуга народа», больно бьют по позициям Зеленского и напоминают ему: неприятности, которые начались с опубликования так называемых «пленок Миндича», далеко не исчерпаны. И, возможно, регулировать частоту появления новых разоблачений будет как раз Вашингтон в зависимости от того, согласится ли украинский лидер проявить необходимую гибкость на мирных переговорах.

