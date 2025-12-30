У специалистов в сфере ЖКХ в Челябинской области зарплаты выросли на 30%

За январь-ноябрь 2025 года среднее зарплатное предложение для специалистов в сфере ЖКХ выросло на 30%, до 65,1 тыс. руб. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на таких профессионалов увеличился в два раза (107%), сообщает «Авито Работа».

Сильнее всего компании нуждаются в операторах котельных. Количество вакансий для них выросло на 48%, предложение по жалованью составило 51,9 тыс. руб. Далее идут маляры. Спрос на них вырос на 40%, таким специалистам готовы платить 118,5 тыс. руб. Также в топ-5 вошли сантехники (количество вакансий выросло на 30%; предложение по жалованью находится на уровне 75,2 тыс. руб.), техники (23%; 74,9 тыс. руб.) и кровельщики (23%; 112,4 тыс. руб.).