Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Прикамье выросла за неделю на 9%

С 22 по 28 декабря 2025 года в Пермском крае количество заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 9,1% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с респираторными симптомами циркулируют вирусы гриппа, а также возбудители негриппозной этиологии - риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы.

В связи с заболеваемостью ОРВИ, приостановлен образовательный процесс в 81 группе в 45 детских садах и в 154 классах в 57 школах.