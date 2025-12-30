В Удмуртии водитель пострадал после разгерметизации газового баллона в авто
Водитель Hyundai Solaris госпитализирован с ожогами после взрыва газового баллона в багажнике автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
«Во время движения произошла разгерметизация газобаллонного оборудования <...> 47-летний водитель едва сумел выпрыгнуть из движущегося автомобиля, он госпитализирован с ожогами лица, шеи, обеих рук и дыхательных путей — 10% тела»,— говорится в сообщении.
Автомобиль полностью сгорел.