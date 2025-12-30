«Мир начнет уставать от Дональда Трампа»
Дмитрий Дризе — об итогах 2025 года и перспективах 2026-го
«Переговоры», «дух Анкориджа», «мессенджер Max» и «тревожность» — таковы, по разным версиям, слова уходящего 2025 года. В обиход вошел и такой термин, как «схема Долиной». Между тем, согласно официальным оценкам, в отношениях с США наметились позитивные тенденции. Однако Европа стала еще дальше. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что год Дональда Трампа не принес особых сенсаций.
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Год имени Дональда Трампа подходит к концу. 47-й президент Соединенных Штатов сумел разнообразить международную повестку, в том числе и российскую. Среди афоризмов года хочется выделить «дух Анкориджа». Речь о встрече лидеров России и США на Аляске, которая дала надежду на устранение первопричин украинского кризиса и в целом на мир. Но пока ожидания не оправдываются. Хотя время еще есть, чудеса иногда случаются до боя курантов. Впрочем, чудеса эти вполне могут быть и со знаком минус, история тому свидетель. Есть тренд на то, что в следующем году мир начнет уставать от Дональда Трампа, и Россия, опять же, не станет исключением. Слишком уж его было много в году уходящем. Но не будем забегать вперед, потому что сначала нужно подвести итоги, хотя бы частично.
Среди слов года — «тревожность», оно не на первом месте, но все-таки. Наверное, потому что тревожность отчасти равно неопределенность. Не совсем понятно, чего ждать дальше.
Но это не единственный вариант. Есть и более оптимистичные слова, например, «лабубу» и «зумер». Также хочется выделить такие принципиальные новшества, как «схема Долиной» и «мессенджер Max». Это как бы на злобу дня. Как известно, вокруг известной певицы возник большой скандал с неочевидными последствиями. Подробности в очередной раз пересказывать не будем. С одной стороны, справедливость вроде бы восторжествовала, но с другой, как говорится, осадок остался. Как такое вообще могло случиться? И можно ли чувствовать себя полностью защищенным? Это к вопросу о тревожности. Для нее, как мы видим, есть повод. Теперь что касается второго аспекта: нам предлагают всем дружно переходить в Max. Что ж, раз надо, значит перейдем. Хотелось бы, конечно, чтобы была альтернатива. Может быть, она и появится со временем, на это и понадеемся.
Большой популярностью пользуется и слово «нейросеть». Можно даже отметить некий парадокс: с одной стороны, традиционные ценности и героизация прошлого, а с другой, роботы и искусственный интеллект, которые все больше вторгаются в нашу жизнь. И, конечно же, слово года — «переговоры». Это, по сути, главное детище Дональда Трампа, это он его вернул в обиход. Весь год они идут и, видимо, продолжатся в 2026-м. Остается только понадеяться, что результат будет. И еще: Европа в году уходящем стала еще дальше. Много слов было про нее сказано, причем в негативной коннотации. Правда, это больше касается идеологического и политического аспектов. Что же касается физических контактов с враждебным миром, здесь, похоже, дела обстоят несколько по-другому. По данным Ассоциации туроператоров РФ, туристы адаптировались к ситуации, поняли, как и где визу лучше получать и как проще туда добраться. В итоге в 2025-м фиксировался рост турпотока в недружественные страны на 15-20%. Манят они россиян эти самые недружественные страны.