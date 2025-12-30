«Переговоры», «дух Анкориджа», «мессенджер Max» и «тревожность» — таковы, по разным версиям, слова уходящего 2025 года. В обиход вошел и такой термин, как «схема Долиной». Между тем, согласно официальным оценкам, в отношениях с США наметились позитивные тенденции. Однако Европа стала еще дальше. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что год Дональда Трампа не принес особых сенсаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Год имени Дональда Трампа подходит к концу. 47-й президент Соединенных Штатов сумел разнообразить международную повестку, в том числе и российскую. Среди афоризмов года хочется выделить «дух Анкориджа». Речь о встрече лидеров России и США на Аляске, которая дала надежду на устранение первопричин украинского кризиса и в целом на мир. Но пока ожидания не оправдываются. Хотя время еще есть, чудеса иногда случаются до боя курантов. Впрочем, чудеса эти вполне могут быть и со знаком минус, история тому свидетель. Есть тренд на то, что в следующем году мир начнет уставать от Дональда Трампа, и Россия, опять же, не станет исключением. Слишком уж его было много в году уходящем. Но не будем забегать вперед, потому что сначала нужно подвести итоги, хотя бы частично.

Среди слов года — «тревожность», оно не на первом месте, но все-таки. Наверное, потому что тревожность отчасти равно неопределенность. Не совсем понятно, чего ждать дальше.

Но это не единственный вариант. Есть и более оптимистичные слова, например, «лабубу» и «зумер». Также хочется выделить такие принципиальные новшества, как «схема Долиной» и «мессенджер Max». Это как бы на злобу дня. Как известно, вокруг известной певицы возник большой скандал с неочевидными последствиями. Подробности в очередной раз пересказывать не будем. С одной стороны, справедливость вроде бы восторжествовала, но с другой, как говорится, осадок остался. Как такое вообще могло случиться? И можно ли чувствовать себя полностью защищенным? Это к вопросу о тревожности. Для нее, как мы видим, есть повод. Теперь что касается второго аспекта: нам предлагают всем дружно переходить в Max. Что ж, раз надо, значит перейдем. Хотелось бы, конечно, чтобы была альтернатива. Может быть, она и появится со временем, на это и понадеемся.

Большой популярностью пользуется и слово «нейросеть». Можно даже отметить некий парадокс: с одной стороны, традиционные ценности и героизация прошлого, а с другой, роботы и искусственный интеллект, которые все больше вторгаются в нашу жизнь. И, конечно же, слово года — «переговоры». Это, по сути, главное детище Дональда Трампа, это он его вернул в обиход. Весь год они идут и, видимо, продолжатся в 2026-м. Остается только понадеяться, что результат будет. И еще: Европа в году уходящем стала еще дальше. Много слов было про нее сказано, причем в негативной коннотации. Правда, это больше касается идеологического и политического аспектов. Что же касается физических контактов с враждебным миром, здесь, похоже, дела обстоят несколько по-другому. По данным Ассоциации туроператоров РФ, туристы адаптировались к ситуации, поняли, как и где визу лучше получать и как проще туда добраться. В итоге в 2025-м фиксировался рост турпотока в недружественные страны на 15-20%. Манят они россиян эти самые недружественные страны.

Дмитрий Дризе