Кафе «Дом Демидовых» прекращает работу

С 11 января кафе-пекарня «Дом Демидовых» окончательно прекратит работу. Об этом сообщается в официальных соцсетях заведения. В паблике отмечается, что минувшие полтора года «стали для кафе настоящим испытанием». Речь идет о судебных разбирательствах, связанных с отключением водоснабжения в кафе. Первым на это обратило внимание ИА «Текст».

Ранее в УФАС поступило обращение из аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае о незаконном прекращении водоснабжения пекарни «Дом Демидовых», расположенной по ул. Ленина, 46а. Как установили специалисты УФАС, между пекарней «Дом Демидовых» (ИП Сокол А. О.) и ООО «Новогор-Прикамье» заключен единый договор холодного водоснабжения и водоотведения. Несмотря на наличие действующего договора, 13 июля 2024 года водоснабжение пекарни прекратили.

В прошлом году владельцы пекарни объявили о закрытии проекта из-за конфликта с ООО «ТехПромАвтоматика», собственником сетей, который перекрыл в «Доме Демидовых» водоснабжение, водоотведение, а также тепло- и электроснабжение. Сейчас, согласно 2GIS, на ул. Ленина, 46а, продолжает работать только магазин, в прошлом году на ул. Белинского, 6б открылось кафе сети.