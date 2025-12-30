В Челябинске будут судить создателя финансовой пирамиды за хищение 28 млн рублей

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Санкт-Петербурга. Его обвиняют в создании финансовой пирамиды, с помощью которой он похитил у граждан 28 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в 2020-2021 годах горожанин в составе организованной группы с неустановленными лицами действовал от имени кредитного потребительского кооператива «Агрорусь». В Челябинской области он заключал с гражданами договоры инвестирования средств, обещая высокие проценты по вкладам. На самом же деле кооператив не работал, деньги привлекались по принципу финансовой пирамиды. Общая сумма ущерба 59 гражданам составила 28 млн руб.

Во время следствия был частично возмещен ущерб на 3 млн руб. Потерпевшие заявили гражданские иски. На средства фигуранта в размере 1 млн руб. наложен арест. Материалы уголовного дела направили в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Дело в отношении неустановленных соучастников выделено в отдельное производство.