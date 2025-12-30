В Татарстане в ноябре индекс промпроизводства снизился на 9,1%

Индекс промышленного производства (ИПП) в Татарстане в ноябре 2025 года снизился на 9,1% по сравнению с октябрем и составил 90,9%. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

В годовом выражении промышленность республики продолжила рост — на 10,6% по сравнению с ноябрем 2024 года.

За месяц наибольший рост показали: ремонт машин и оборудования (+70,2%), производство лекарственных средств и медматериалов (+63,2%), выпуск электрооборудования (+25,1%), производство прочих готовых изделий (+17,8%), напитков (+10,4%) и кокса и нефтепродуктов (+8,6%).

В то же время сократились объемы производства в таких секторах, как производство машин и оборудования (—46,9%), одежды (—36,7%), мебели (—31,1%), металлургия (—27,6%), резиновые и пластмассовые изделия (—27,1%) и автопром (—17,9%).

Влас Северин