В Кыштыме газ запустили во все дома с индивидуальным отоплением

После аварии на газораспределительной станции в Кыштыме переподключены все частные и многоквартирные дома с индивидуальным газовым отоплением. Об этом сообщил в личном telegram-канале мэр Алексей Заикин.

Среди многоквартирных домов, где газ используется для приготовления пищи, подключено 142 из 259 зданий (55%).

Сегодня, 30 декабря, продолжается отработка повторных заявок, регулировка системы газоснабжения в частном секторе и запуск оставшихся домов. Здания расположены в Каолиновом, Нижнем Кыштыме, около вокзала, на Дальней Даче и по улицам Ленина и Челюскинцев. Работают восемь бригад общей численностью 23 человека от АО «Газпром газораспределение Челябинск».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал”, авария в Кыштыме произошла ночью 28 декабря. Без отопления и газа остались более 200 многоквартирных домов, дома в частном секторе и несколько социальных учреждений.