Актер Джордж Клуни с семьей получил гражданство Франции

Американский актер Джордж Клуни вместе с женой Амаль и двумя детьми получил гражданство Франции. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на указ о присвоении гражданства.

В 2021 году актер вместе с супругой купили поместье и виноградник в коммуне Бриньоль на юго-востоке Франции. Госпожа Клуни свободно владеет французским языком. В начале декабря господин Клуни заявил, что любит французскую культуру и язык, а также похвалил местные законы о неприкосновенности частной жизни, защищающие его семью от папарацци.

«Здесь не фотографируют детей. У школьных ворот нет папарацци. Это для нас самое главное»,— объяснил актер.