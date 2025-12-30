Проект по строительству в Прикамье завода медизделий лишился статуса приоритетного

Совет по предпринимательству Пермского края принял решение прекратить действие статуса приоритетного инвестиционного проекта «Создание производства изделий медицинского назначения из углерод-углеродных и иных полимерных композиционных материалов», реализуемого АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов», ООО «Углекон». Об этом свидетельствует протокол заседания совета от 22 декабря 2025 года.

Напомним, проект по созданию производства изделий медицинского назначения из углерод-углеродных композиционных материалов получил статус приоритетного инвестиционного в 2020 году. Инициатором проекта выступило АО «УНИИКМ». Реализация проекта планировалась с 2020 до 2025 года. Цель проекта — создание серийного производства эндопротезов и имплантационных систем из углерод-углеродных композиционных материалов. Они применяются в ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии. Объем инвестиций в проект оценивался в 1,5 млрд руб. В 2022 году АО учредило дочернюю компанию для реализации этого проекта — ООО «Углекон».