В Ижевске перестал ходить 53-й микроавтобус

С 30 декабря прекращается движение маршрутных автобусов №53 в Ижевске. Об этом сообщается на странице перевозчика «Автосила» во «ВКонтакте».

«Прекращается движение автобусов маршрута №53 в связи с отсутствием технической возможности и окончанием действия cвидетельства маршрута»,— говорится в сообщении. Все вопросы по организации маршрута перевозчик просит направлять в миндортранс Удмуртии.

Данный маршрут связывает две части города — пригород СНТ «Радужный», недалеко от спортивного комплекса «Чекерил», и завод «Лада Ижевск» в Устиновском районе. В частности, микроавтобус проходил через улицы Карла Либкнехта и Удмуртскую.

Владислав Галичанин