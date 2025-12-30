«Желтый уровень» опасности объявили в Петербурге в связи со снегом и обледенением

В связи со снегом и обледенением в Петербурге объявили «желтый уровень» опасности, сообщает пресс-служба Смольного. Предупреждение действует с 9:00 30 декабря по 09:00 31 декабря. Уже сегодня днем и в новогоднюю ночь ожидается сильный снег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По словам руководителя центра «Фобос» Михаила Леуса, погоду в городе сформирует северная периферия циклонического вихря, ушедшего в центр Европейской России.

Столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов. Ветер северо-восточный, он будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 748 мм рт. ст, что ниже нормы.

Андрей Маркелов