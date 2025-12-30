Строительство нового корпуса березниковского техникума оценили в 1,5 млрд рублей

В Пермском крае объявлен конкурс на право строительства учебного корпуса для ГБПОУ «Березниковский политехнический техникум». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Здание должны построить на ул. ул. Ивана Дощеникова, 21. В новом четырехэтажном корпусе будут оборудованы современные учебные аудитории, мастерские и лаборатории, актовый и спортивный залы, библиотечно-информационный центр, столовая. Подрядчик должен приступить к работам 16 февраля 2026 года, сдать объект — 23 марта 2028 года. Максимальная стоимость контракта составляет 1,5 млрд руб. Итоги конкурса подведут 26 января 2026 года.

В настоящее время в березниковском политехническом техникуме обучаются более 1,5 тыс. студентов. Здесь готовят лаборантов по контролю качества сырья, реактивов, обогатителей полезных ископаемых, технических специалистов и других.