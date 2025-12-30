В Саратовской области коммунальщики убирают последствия снегопада

В Саратове, Энгельсе и Балакове коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, который прошел в ночь на 30 декабря. Об этом сообщили в администрациях городов.

В Саратовской области коммунальщики убирают последствия ночного снегопада

Фото: Администрация МО «Город Саратов»

Фото: Администрация МО «Город Саратов»

В Саратове для уборки снега и обработки дорог противогололедными материалами задействовано более 200 единиц спецтехники. Особое внимание уделяют улицам, пешеходным зонам, а также подходам к объектам социальной сферы и остановочным павильонам.

В Балакове коммунальные службы начали уборку снега и посыпку улиц пескосоляной смесью еще в ночь на 30 декабря, работы продолжились утром. В Энгельсе сотрудники МКУ «Городское хозяйство» очищают тротуары и остановочные площадки. Все работы ведутся в круглосуточном режиме.

Марина Окорокова