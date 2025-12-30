Бывший финский депутат Ано Туртиайнен и его жена получили удостоверения беженцев на территории РФ. Супругам пришлось искать убежища в России из-за преследования со стороны властей Финляндии, заявила представитель МВД Ирина Волк. Этому послужили пророссийские взгляды господина Туртиайнена, заявили в министерстве.

«Экс-депутат отметил, что он был одним из семи проголосовавших против вступления Финляндии в НАТО. После этого жизнь его семьи стала очень трудной»,— сообщила госпожа Волк в своем Telegram-канале.

Изначально Ано Туртиайнен представлял партию «Истинные финны», но после исключения в 2021 году основал партию «Власть принадлежит народу», выступавшую за сохранение отношений с Россией. В 2023 году его заподозрили в передаче России секретной информации, и весной 2024 года господин Туртиайнен был снят с поста председателя партии.

Политик, который в прошлом занимался пауэрлифтингом, переехал в Россию со своей женой в октябре. Helsingin Sanomat отмечает, что в последнее время он находился в Петрозаводске, а удостоверение беженца получил в Москве.