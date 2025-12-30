Первая женщина-премьер Бангладеш Халеда Зиа умерла в возрасте 79 лет

Бывший премьер-министр Бангладеш и председатель Национальной партии республики (BNP) Халеда Зиа умерла в 79 лет. Об этом сообщили в соцсетях ее партии. Ранее вице-председатель BNP Ахмед Азам Хан сообщал, что политик находится в критическом состоянии в больнице из-за давних осложнений, связанных с печенью, почками и сердцем.

«Халеда Зиа скончалась сегодня в 6 утра (3:00 мск.— "Ъ", сразу после утренней молитвы»,— сообщается в заявлении партии в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

В 1991-1996 годах Халеда Зиа стала первой женщиной-главой правительства Бангладеш. В 2001 году она вернулась к власти и руководила страной до 2006 года. После ухода с поста ее обвинили в коррупции.

В 2007 году Халеда Зия была арестована и приговорена к тюремному заключению, через год была освобождена под залог. В 2018 году она снова была приговорена к тюремному заключению по делу о коррупции. В августе 2024 года экс-премьера освободили после антиправительственных протестов.