В Перми при поддержке УЗПМ открылось главное ледовое пространство — «Бионорд Каток»

В Перми стартовал Фестиваль зимнего спорта, титульным партнером которого выступил Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) — ведущий российский производитель современных средств для борьбы со льдом под брендом «Бионорд». Второй сезон подряд в рамках фестиваля на площади у Театра-Театра работает «Бионорд Каток» — площадка, которая за прошлую зиму вошла в число наиболее популярных мест отдыха в краевой столице.

К новому сезону арена была расширена. Помимо основного льда площадью более 2 тыс. кв. метров и детской зоны, здесь впервые оборудована профессиональная дорожка для керлинга. Обновлено и гостевое пространство: расширена кафе-веранда, оборудованы фотозоны и пункт проката коньков.

Программа фестиваля рассчитана на весь зимний сезон и продлится до 1 марта. В нее входят хоккейные матчи в формате 3х3, конькобежные забеги, турниры по керлингу, лыжные гонки, а также тренировки и мастер-классы для спортсменов разного уровня подготовки.

В этом году к традиционным соревнованиям добавится событие федерального масштаба: серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух впервые привезет в Пермский край проект «Народный ледниковый» – адаптацию популярного телевизионного шоу для широкой аудитории. Зрители смогут не только наблюдать за репетициями профессиональных фигуристов, но и выйти на лед вместе с ними.

Посетить каток и мероприятия фестиваля можно бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на портале пермьзимаспорт.рф.

«Бионорд Каток работает второй сезон подряд, и фактически становится пермской зимней традицией. В прошлом году площадку посетили 35 тыс. человек, многие возвращались не раз: приходили вечером после работы, проводили здесь выходные с семьей, назначали встречи с друзьями. Это лучшее подтверждение того, что формат оказался востребованным. Пермь – город с продолжительной зимой, и наша задача — сделать так, чтобы этот период воспринимался не как ожидание тепла, а как полноценный сезон со своими событиями и радостями»,— рассказал разработчик и создатель «Бионорда» Рустам Гильфанов.

Генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв, в свою очередь, отметил, что УЗПМ – предприятие с пермскими корнями, поэтому для завода естественно участвовать в жизни города, вносить вклад в то, чтобы он становился комфортнее не только для работы, но и для отдыха. Отдельно он поблагодарил Министерство физической культуры и спорта Пермского края и городскую администрацию за совместную работу. «Проекты такого уровня возможны только тогда, когда есть общее понимание задач и готовность действовать сообща»,— подчеркнул Дмитрий Пылёв.

УЗПМ регулярно поддерживает спортивные и культурные инициативы в Пермском крае. В 2025 году, помимо «Бионорд Катка» предприятие также выступило партнером веломарафона «Велопритяжение», экологического фестиваля «Две вороны» и театрально-ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой».

ООО «УЗПМ» ИНН 5904171190