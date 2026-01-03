Наступивший год подарил рекламу в космосе. И новые налоги

Если говорить о том, какие законы вступили в силу с 1 января 2026 года, то главные новости не такие космические (хотя это зависит от того, в какой точке находится наблюдатель за обитаемой частью вселенной), и к тому же уже не новости. Касаются они самого главного — налогов. Изменения заметные и затронут, прямо или косвенно, практически всех.

Старший советник юридической фирмы Denuo Владислав Архипов

Фото: архив Владислава Архипова Старший советник юридической фирмы Denuo Владислав Архипов

Фото: архив Владислава Архипова

Главное — основная ставка НДС повысилась с 20% до 22%. Льготная ставка 10% для социально значимых товаров и льгота для программ из единого реестра российского программного обеспечения при этом сохранились.

Также уменьшился предельный размер доходов для налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения (УСН), позволяющий им не уплачивать НДС. Предусматривается поэтапное уменьшение порогов выручки, позволяющих сохранять УСН без уплаты НДС

В 2026 году освобождены от НДС организации и ИП на УСН, у которых совокупный доход в 2025 году не превысил 20 млн рублей. Если в течение 2026 года совокупный доход с начала года превысит указанный порог, действие освобождения прекращается. В 2027 году лимит совокупного дохода для освобождения от НДС составит 15 млн рублей за 2026 год, если в 2027 году указанный предел превышен, то освобождение прекращается.

В 2028 году и в последующие годы, если доходы за предшествующий год не превысили 10 млн рублей (при этом если сумма доходов в текущем году превысит указанный лимит), применение освобождения прекращается. Кроме того, из перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, исключены услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров (Федеральный закон от 29.09.2025 № 359-ФЗ).

Из других изменений, которые касаются социально-экономической политики, обязательно следует отметить изменение МРОТ: c нового года он составит 27 093 рубля в месяц (Федеральный закон от 28.11.2025 № 429-ФЗ).

До 31 декабря 2026 года продлен срок, в течение которого заемщик вправе обратиться к кредитору за приостановлением исполнения обязательств в случаях, связанных с мобилизацией и участием в специальной военной операции. Речь идет, например, о гражданах, которые получили потребительский кредит до дня их мобилизации (Федеральный закон от 15.12.2025 № 477-ФЗ).

Также с 1 января 2026 года вступил в силу Федеральный закон о проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. Эксперимент будет проводиться до 31 декабря 2028 года включительно (Федеральный закон от 15.12.2025 № 456-ФЗ).

Отдельного внимания заслуживает и блок цифрового регулирования. В 2026 году вступил в силу целый ряд положений нового Федерального закона от 01.04.2025 № 41-ФЗ. Из них с 1 января 2026 года — поправки в статью 10.1 этого закона: хранение информации о метаданных сообщений теперь должно будет осуществляться не один, а три года.

Часть изменений касается государственных и муниципальных закупок. Так, уточняются правила об отстранении от закупки или отказе в заключении контракта (Федеральный закон от 07.06.2025 № 138-ФЗ), будет возможность проводить несколько малых закупок однородных или идентичных товаров, работ и услуг у единственного поставщика при определенных условиях (Федеральный закон от 26.12.2024 № 484-ФЗ).

С нового года также вступили в силу отдельные изменения в Гражданский процессуальный кодекс, совершенствующие процедуру апелляции (Федеральный закон от 01.04.2025 № 49-ФЗ).

Для всех, кто, как автор этих строк, занимается интеллектуальной собственностью, очень важны поправки, которые вводятся Федеральным законом от 07.07.2025 № 214-ФЗ буквально «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», хотя он и вступает в силу с 4 января 2026 года. Главное в том, что в часть четвертую ГК РФ вводится отдельная статья 1252.1 о компенсации за нарушение исключительного права, общая по отношению ко всем остальным положениям об интеллектуальной собственности. На уровне общего правила закрепляются правила исчисления компенсации, рассматривается ситуация, когда в одном контрафактном материальном носителе незаконно использовано несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. Интересно, что компенсация теперь не будет взыскиваться в случае применения такого способа использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, который объективно необходим для применения другого способа использования и сам по себе не имеет самостоятельного экономического значения. Изменяются редакции некоторых других статей части четвертой ГК РФ для учета статьи 1252.1. Если вы работаете с интеллектуальной собственностью, обратите внимание на более подробные аналитические материалы по новым правилам о компенсации.

Вступили в силу и отдельные изменения в законодательство о рекламе. В Федеральном законе «О рекламе» появилась новая статья 28.1 о рекламе услуг, связанных с процедурой банкротства. Будут действовать ограничения на содержание такой рекламы: например, в ней нельзя будет заявлять о гарантиях освобождения гражданина от исполнения денежных обязательств. Помимо отдельных технических требований к демонстрации такой рекламы, также будет обязательна и особая оговорка: «Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ» (Федеральный закон от 31.07.2025 № 332-ФЗ).

По-настоящему космическим, однако, стало появление специальной статьи 20.1 в Федеральном законе «О рекламе», посвященной рекламе на космических объектах. Размещение такой рекламы будет возможно на основании договора с лицом, владеющим космическим объектом, с учетом требований к договорам в отношении государственного имущества, установленным антимонопольным законодательством. Главное требование — такая реклама не должна создавать угрозу безопасности космической деятельности (Федеральный закон от 29.09.2025 № 366-ФЗ).

Представьте теперь себе космический спутник, на котором написано: «Банкротство влечет негативные последствия…» Если вы находитесь на орбите, то об этом уже можно задуматься.