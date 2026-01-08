Стройматериалы вошли в стадию стагнации

Рынок стройматериалов Петербурга и Ленобласти в 2025-м не показал скачков, но и к росту не вернулся. За год цены выросли всего на 2,7%, что значительно меньше инфляции в регионе. В наступившем году рынок продолжит стагнацию, а цены, вероятно, — свое падение, полагают эксперты.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наиболее заметный рост пришелся на песок и щебень. Давление сохранялось в арматуре, металлоизделиях и кабельной продукции.

«Инженерные системы дорожали, тогда как цемент, сухие смеси, часть железобетона и теплоизоляция подешевели — мощностей хватает, конкуренция высока, а рост цен сосредоточился в логистически нагруженных категориях»,— отмечает исполнительный директор Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии Антон Солон. Для Петербурга это критично: значительная часть материалов поступает из соседних регионов.

Директор по управлению проектом «Город-спутник Южный» Денис Алексеев с коллегой согласен: считает, что на динамику цен существенное влияние оказали не только изменения стоимости самих стройматериалов, но и логистика и доставка. «Рост транспортных расходов на 20–25%, в том числе на доставку песка и щебня, отразился на конечной цене себестоимости. Кроме того, в сегменте монолитных работ значителен рост стоимости рабочей силы, что дополнительно нарастило общую себестоимость строительных работ в 2025 году»,— говорит он.

В ноябре цены застыли

Исполнительный директор компании «Строительная информация» Наталья Скороходова фиксирует: в ноябре цены на ключевые позиции не изменились. «Средняя динамика — 0% к октябрю»,— рассказала она. За год сухие смеси и краски подорожали на 6%, газобетон с каменной ватой подешевели на 6–13%, отмечает господа Скороходова.

Директор по закупкам ГК «А101» Елена Леликова подсчитала, что цены на металлопрокат упали на 18–23%, создав существенный компенсирующий эффект для монолитного домостроения. «Также подешевело инженерное оборудование и электрика — примерно на 5%. Цены на утеплители и материалы для кладки показали умеренный рост в 3–5%. Ожидается, что в начале следующего года отдельные категории, такие как фаянсовые изделия и электроустановочное оборудование, могут подорожать до 5% из-за планируемого повышения ставки НДС до 22%»,— говорит она.

По данным «Петростата», в Петербурге подорожали стекло оконное листовое (+6,58%), краски масляные и эмали (+1,93%), гипсокартон (+5,21%). Снизились цены на металлочерепицу (-1,58%), ламинат (-0,71%), плитку облицовочную (-0,59%). В Ленобласти — рост на обои виниловые (+0,47%), гипсокартон (+5,21%), цемент тарированный (+2,49%). Снижение — на плитку (-0,59%), ламинат (-0,71%), металлочерепицу (-1,58%), мойку для кухни (+6,06%). Общий индекс по ценам на стройматериалы составил 102,73% к концу декабря прошлого года.

Управляющий партнер дизайн-бюро Buro2050 Виолетта Маслиева говорит: «В 2025 году цены на стройматериалы растут медленнее, чем в 2023-24 годах (по данным Росстата, темпы роста ниже в 3–5 раз). В то же время чувствительно подорожали самые востребованные стройматериалы: бетон, цемент, гипсокартон. Вместе с тем опустились цены, к примеру, на арматуру, даже в традиционно высокий для строительства летний сезон — на порядка 15% относительно весны, и продолжают медленно снижаться. Причина — в падении мировых цен на металлы».

Генеральный директор ассоциации «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов оценивает рост закупочных цен в пределах 8–15%.

«Что касается доли импортных материалов, то она продолжает снижаться: в условиях устойчивого курса рубля, санкционных ограничений и стремления производителей к импортозамещению. Импортная продукция сохраняется главным образом в узкоспециализированных категориях»,— говорит господин Алексеев.

По словам господина Белоусова, импорт удерживается в нишевых сегментах: высокотехнологичное оборудование, строительная химия, премиальная отделка.

«Доля импортных материалов в смесях держится менее 1%, в цементе — около 5%, в герметиках и клеях — до 50%. За 2025-й доля не сдвинулась, дефицита не отмечено, а проблемы 2022–2023 годов российские производители уже закрыли»,— отмечает госпожа Скороходова.

«Закупочные стратегии сместились в сторону активного поиска аналогов. Акцент делается на внутренних производителях, а также поставщиках из ближнего зарубежья и Китая, которые предлагают широкий ассортимент в разных ценовых сегментах. Таким образом, импорт сохраняет свою значимость, но его структура и география становятся более гибкими и диверсифицированными»,— высказывает отличное от коллег мнение госпожа Леликова.

Точечные дефициты

«В 2025-м рынок пережил точечные дефициты по инертным материалам, металлоконструкциям и кабелю»,— говорит господин Белоусов

Коммерческий директор ГК «КВС» Анжелика Альшаева с коллегой согласна. По ее мнению, наибольшее давление на себестоимость по-прежнему оказывают инертные материалы: щебень, песок, бетонные смеси, а также железобетонные изделия, включая плиты перекрытий. «Эти позиции чувствительны к логистике и стоимости топлива, поэтому их рост сохраняется. Отделочные материалы также постепенно дорожают, хотя без резких скачков. Это связано с ростом производственных затрат и удорожанием отдельных компонентов. При этом цены на металлопрокат, включая арматуру, в течение года оставались относительно стабильными»,— считает она.

В целом влияние на себестоимость строительства сохраняется, но оно носит управляемый характер, говорит эксперт. «Существенную роль по-прежнему играют макроэкономические факторы — курс рубля и уровень ключевой ставки, особенно с учетом того, что по ряду позиций, прежде всего в отделке и инженерных системах, сохраняется зависимость от импортных компонентов»,— рассуждает госпожа Альшаева.

«Себестоимость строительства для застройщиков выросла на 10% и выше»,— уверен господин Белоусов. Он подчеркивает: стройматериалы стали ключевым фактором этого роста.

Если говорить о суммарном влиянии, то увеличение затрат по одним статьям было нивелировано снижением по другим, считает эксперт. «Важным фактором стало общее сокращение спроса на рынке недвижимости, что сдержало дальнейший ценовой рост. Популярность квартир с чистовой отделкой от застройщика, ремонт в которые можно включить в ипотеку, также позволяет крупным игрокам сохранять объемы закупок»,— говорит госпожа Леликова.

Эффект наступит скоро

«На 2026-й прогноз сдержанный: потребление не вырастет, объемы сократятся из-за спада разрешений на стройку»,— полагает господин Белоусов.

Управляющий партнер дизайн-бюро Buro2050 Виолетта Маслиева говорит: «В целом в 2025 году снижение потребления стройматериалов не ощущается рынком из-за длинного цикла стройки от проекта до сдачи объекта (сейчас вводятся в эксплуатацию ЖК, начатые еще при льготной ипотеке). По итогам I полугодия 2025-го зарегистрировано на 22% меньше заявок на строительство. Это значит, что эффект от этого падения почувствуем в следующем году со стартом уже этих строек.

Несмотря на падение производства стройматериалов на 7,5–13% (в среднем на 9,5% для 26 основных видов стройматериалов), скорее всего, мы увидим в 2026-27 годах эффект затоваривания складов — когда производиться будет больше, чем тратиться. Часть эффекта, возможно, удастся нивелировать за счет растущего спроса на фоне снижающейся ключевой ставки».

Директор по тендерам и закупкам «Главстрой Санкт-Петербург» Станислав Григоренко добавляет: «Что касается прогнозов на 2026 год, то на рынок стройматериалов будут влиять темпы реализации проектов КРТ в нашем городе, рост тарифов, цен на топливо и удорожание обслуживания коммерческого транспорта, продолжающееся ужесточение требований к поставщикам и перевозчикам, в меньшей степени — увеличение НДС. Вероятнее всего, сами материалы продолжат дешеветь, тогда как траты на логистические услуги — расти».

Вполне вероятно, предполагает эксперт, подогревать уровень цен на материалы будет строительство крупных объектов транспортной инфраструктуры, например новая магистраль. Однако на фоне общего снижения спроса это не станет определяющим фактором, резюмирует господин Григоренко.

Александра Хренкова