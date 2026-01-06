Авто тормозит, мото разгоняется

В 2025 году петербургский авторынок не смог восстановить свои прошлогодние позиции. Негативно на продажах сказалась высокая ключевая ставка, ситуация с затовариванием складов и настроения покупателей, меняющиеся с появлением новостей о возможном возвращении ушедших из РФ брендов. Также на рынок давила кредитная политика: ужесточение условий выдачи средств заемщикам с высокой долговой нагрузкой, что заметно сократило объем одобрений автокредитов. Дестабилизирующим фактором стал и рост цен на новые авто, обусловленный инфляцией и повышением утилизационного сбора.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге, как и в прошлом году, самым востребованным был локализованный в России китайский Haval. Lada осталась на втором месте, но снизила продажи на 25 %, до 7201 ед.

С января по ноябрь, по данным «Автостат Инфо», в Петербурге было поставлено на учет 56 808 против 68 189 новых легковых авто за аналогичный период прошлого года. В Ленобласти за 11 месяцев зарегистрировали 17 128 машин против 19 072. Данных за декабрь в распоряжении редакции пока нет, но эксперты прогнозируют, что в итоге падение рынка год к году останется в границах 15–20%.

На протяжении всего года, за исключением трех месяцев (январь, октябрь и ноябрь), продажи новых авто в городе по отношению к 2024 году показывали отрицательную динамику. В январе же рост составил 11%, в октябре — 6% и в ноябре — 17%. Осенью всплеск продаж сформировала новость о грядущем повышении утильсбора, а также готовность граждан снимать вклады, отмечали эксперты.

Новые правила расчета утильсбора, по которым размер ставки налога стал привязан не только к объему двигателя, но и к его мощности, вступили в силу с 1 декабря. Льготный утильсбор, оплачиваемый физлицами при ввозе легковых машин из-за границы, теперь действует только на авто с двигателями мощностью до 160 л. с. В остальных случаях налог начисляется по коммерческим ставкам. Также изменения затронули электрокары и гибриды. Теперь при расчете ставок учитывается суммарная мощность двигателей в силовой установке.

Среди марок в Петербурге, как и в прошлом году, самым востребованным был локализованный в России китайский Haval. Бренд продал в январе — ноябре 10 148 авто. Lada осталась на втором месте, но снизила продажи на 25%, до 7201 ед. У Geely количество регистраций уменьшилось на 41%, до 5188 ед., у Chery — на 37%, до 4509 ед., у Changan — на 32%, до 3824 ед.

Прибавили год к году китайско-белорусский Belgee (3514 против 1906 ед.), выпускаемый в Петербурге Solaris (1356 против 544 ед.), а также люксовый бренд Hongqi (1077 против 777 ед.) и ввозимый по параллельному импорту BMW (1043 против 835 ед.).

Марка Tenet (выпуск налажен на бывшем заводе Volkswagen, ныне АГР, в Калужской области) сумела продать в городе с момента запуска (за четыре месяца) 910 машин.

В следующем году оживлению рынка может способствовать дальнейшее снижение ключевой ставки. Также на поддержку спроса будут влиять программы непосредственно самих автопроизводителей (например, сохранение программы субсидирования автокредитования) и программы господдержки, говорят эксперты.

Электрокары

Рынок электрокаров также показал падение в этом году. За девять месяцев в городе было зарегистрировано 453 новых электромобиля против 845 за аналогичный период 2024-го, следует из отчета «Автостат Инфо». По словам собеседников «Ъ Северо-Запад» на авторынке, основные причины стагнации остаются прежними: высокие кредитные ставки и индексация утильсбора.

Лидером по итогам трех кварталов остается китайский Zeekr (суббренд Geely). На марку пришелся основной объем продаж —167 ед. За аналогичный период прошлого года бренд продал в городе 445 машин.

Наибольшее число регистраций пришлось на модель Zeekr 001 (94 ед. против 300 в прошлом году). Также в городе был продан 31 кроссовер Zeekr 7X, поставки которого в Петербург по схеме параллельного импорта начались в этом году. Продажи остальных моделей в линейке китайского бренда существенно снизились: минивэн Zeekr 009 (23 ед. против 45), кроссовер Zeekr X (11 ед. против 79), Zeekr 007 (8 ед. против 21 ед.).

У Evolute (производят в Липецкой области) количество регистраций по отношению к 2024-му выросло с 21 до 58. Из них 38 продаж пришлись на модель Evolute I-Pro. У китайских ВYD и Ora (бренд Great Wall) показатели остались на уровне прошлого года: 30 и 29 авто соответственно.

Спрос также наблюдался на Xiaomi (23 ед.), Geely (22 ед.), Avatr (18 ед.), Tesla (16 ед.) и Voyah (11 ед.). У остальных брендов продажи не превысили 10 штук. Отечественный «Москвич» не продал за девять месяцев в Петербурге ни одной машины.

Моторынок

Продажи новых мотоциклов в России растут второй год подряд. Мототехника остается, пожалуй, единственным сегментом авторынка, где наблюдается позитивная динамика.

За 11 месяцев 2025 года в Петербурге продали 2710 новых мотоциклов, что на 20% больше, чем в январе — ноябре прошлого года. В Ленобласти продажи год к году выросли на 23%, до 605 ед., подсчитали в агентстве «Автостат».

Неизменным лидером среди брендов остается китайский Voge. За 11 месяцев количество реализованных байков этой марки достигло 359 ед., что на 38% больше, чем за аналогичный период 2024-го (260 ед.).

Индийский Royal Enfield за тот же период увеличил продажи до 236 ед. (+27%), уссурийский бренд Regulmoto (выпускается в КНР) — до 214 ед. (+32%), китайский CFMoto — до 186 (+43%). Российский бренд Motoland (собирается в КНР) показал отрицательный результат, реализовав 128 мотоциклов, что на 3% меньше, чем годом ранее.

В Ленобласти продажи выросли на 55% у Regulmoto (98 ед.), на 108% у Voge (48 ед.) и на 55% у Royal Enfield (31 ед.). У Motoland и индийского Bajaj снизились на 13% (51 ед.) и 33% (30 ед.) соответственно.

Спрос на новые байки в стране по итогам 2024 года составил 43 тыс. ед. Рост год к году — 58%. Доля Петербурга в общем объеме продаж — 5,3%. В самом же городе за весь прошлый год было продано 2291 ед., что на 66,5% больше, чем в 2023-м (1376 ед.). В структуре продаж преобладали китайские марки.

Высокие результаты продаж в январе — ноябре, как и год назад, по-прежнему связаны с замещением китайскими и индийскими производителями иностранных брендов, ушедших с российского рынка после 2022 года, считают эксперты.

По словам автоэксперта Андрея Троя, привезти немецкий, американский или японский мотоцикл параллельным импортом дорого, а собственные бренды в РФ, к примеру тот же «Урал», остаются неразвитыми. Поэтому люди покупают то, что при сопоставимых или лучших технических свойствах стоит дешевле своих конкурентов. По мнению экспертов, в следующем году рост спроса на новые мотоциклы продолжится.

Владимир Колодчук