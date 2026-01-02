Взгляд в прошлое из ближайшего будущего

Государственные и частные музеи активно готовят новые проекты на 2026-й. В городе пройдет выставка с экспонатами из Дворцового музея Пекина. Главным культурным событием Петербургского международного экономического форума станет проект Русского музея о женском образе, но больше всего на год выставочными площадками запланировано ретроспектив. Какие экспозиции ждут петербуржцев в ближайшие месяцы — в материале «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина Ивана Айвазовского «Бриг Меркурий после победы над турецкими судами»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Картина Ивана Айвазовского «Бриг Меркурий после победы над турецкими судами»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Русский музей

Титульной выставкой у Государственного Русского музея (ГРМ) станет проект к 210-летию Ивана Айвазовского. В корпусе Бенуа представят более 200 произведений мариниста, включая полотна из коллекции Русского музея, такие как «Девятый вал», «Сотворение мира», «Всемирный потоп» и «Волна». Кроме того, музей анонсировал ретроспективу к 150-летию авангардиста Петра Кончаловского. С учетом того что у ГРМ самая обширная коллекция русского авангарда в мире, экспозиция обещает быть масштабной. Редкие полотна достанут и на ретроспективу Ивана Шишкина, которая тоже стоит в планах на 2026 год.

В Русском музее готовится уникальный выставочный проект о женском образе в русском искусстве, который станет главным событием культурной программы на Петербургском международном экономическом форуме. В стенах музея соберут более 500 картин Карла Брюллова, Ивана Крамского, Ильи Репина, Бориса Кустодиева и Зинаиды Серебряковой.

Эрмитаж

Впервые за долгое время город на Неве ожидает выставка с привозными экспонатами: в Эрмитаже представят «Китай. Три императора» из Дворцового музея в Пекине. Она посвящена культуре эпохи расцвета последней китайской империи Цин в XVII–XVIII веках. Тему искусства Поднебесной продолжит выставка «Керамика Исина в собраниях Петербурга и Москвы. XVII — вторая половина XX века».

Искусство других стран покажут петербуржцам на «Urbi et orbi: Рим барочный и Рим античный». Для этого соберут более 400 экспонатов, включая античные скульптуры, ренессансные фрески, картины караваджистов и барочные полотна, терракотовые скульптуры, гравюры и рисунки с видами города.

Весной в Николаевском зале откроется выставка «Екатерина I», которая станет началом нового цикла о российских императорах. Историю правительницы представят через экспонаты XVIII века, часть которых взяли из коллекций Музеев Московского Кремля, Центрального военно-морского музея и Российской национальной библиотеки.

Музей Фаберже

Там представят масштабную выставку «Любовь земная и любовь небесная. Константин и Владимир Маковские». Схожая прошла два года назад в Серпуховском историко-художественном музее и собрала много крупных российских арт-премий. В случае Петербурга проект объединит более 200 экспонатов из российских музеев и частных коллекций, включая Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею и Нижегородский государственный художественный музей.

Манеж

Центральный выставочный зал «Манеж» встречает 2026 год масштабной выставкой «Все Бенуа — всё Бенуа». В экспозицию вошло более 600 экспонатов, которые собрали в фондах Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи и KGallery. Всего в проекте приняли участие более 60 российских музеев и частных коллекционеров.

До середины весны пространство выставочного зала переформатировано в интеллект-карту, где зрители могут узнать, как разные поколения Бенуа были связаны с развитием русского искусства. Отдельно кураторы прослеживают, как под влиянием коллекционеров и критиков менялись желания публики и сами художники.

Стефания Барченкова