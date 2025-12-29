«Нам никто рот не затыкает»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев на итоговой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией с жителями, отметил, что регион в 2025 году развивался в ключе «устойчивого роста», сочетая умеренный экономический рост, жесткий контроль расходов и точечную поддержку. Отвечая на вопросы о безопасности, он призвал не сравнивать СВО и советскую операцию в Афганистане, но больше внимания губернатор уделил обсуждению мирной повестки: ситуации в экономике, транспорте, ЖКХ. Глава региона неоднократно подчеркнул, что регион действует в заданных федеральным центром рамках, при этом по ключевым чувствительным вопросам местные власти имеют собственную позицию.



Безопасность, атаки БПЛА и отключения интернета

Открывающий пресс-конференцию блок вопросов касался атак беспилотников на регион. По словам губернатора, за все время на территории области были уничтожены «несколько тысяч» БПЛА, а совокупный ущерб от них оценивается примерно в 20 млн руб. «Это незначительный ущерб. В целом мы справляемся с защитой от атак, но 100-процентную защиту обеспечить невозможно»,— отметил Александр Гусев. Он пояснил, что система противодействия строится на трех компонентах: подразделениях Минобороны РФ, усилиях региональных властей, а также на возможностях крупных местных предприятий, использующих средства радиоэлектронной борьбы.

Говоря о перебоях с мобильным интернетом, губернатор признал, что проблема остается чувствительной. Власти, по его словам, ведут переговоры с операторами и руководителями торговых центров о расширении зон Wi-Fi, в том числе на остановках общественного транспорта и в новых общественных пространствах.

«Бесплатный проезд не реализуем. Я думаю, 100 рублей в карман положить не проблема для каждого человека. В целом ситуация [с отключением интернета] не выглядит безнадежной»,— уверен господин Гусев, добавив, что так называемый «белый список» сервисов постепенно расширяется и основные банковские приложения в него уже входят.

Повышение налогов

Отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» о том, имели ли власти Воронежской области возможность защитить местный малый бизнес от последствий повышения налогов в 2026 году, Александр Гусев подчеркнул, что соответствующие решения уже приняты на федеральном уровне. «Что касается необходимости мер 22%, перехода на ОНС с более низкой отсечкой по объемам доходов. Лучше, чем президент, не скажешь. Сложность ситуации ясна, но большинство должно понимать, зачем это делается»,— подчеркнул он.

Рост налоговой нагрузки увеличит себестоимость продукции в среднем на 2%, что, по оценке губернатора, «не является критичным» для предприятий.

В случае возникновения точечных рисков власти готовы действовать адресно, ориентируясь на опыт пандемии COVID-19, когда поддержка оказывалась наиболее уязвимым отраслям, включая торговлю. По его мнению, производители могут снижать расходы за счет повышения производительности труда должны на десятки процентов снижать расходы.

«Нам никто рот не затыкает, мы можем говорить об этом на федеральном уровне и внутри региона. Это необходимое решение, хотя не является радующим всех. Будем заниматься точечно»,— заявил господин Гусев.

Транспорт и дороги

Затем господин Гусев подтвердил планы по запуску в Воронеже метробуса с 2026 года. Первые участки планируется запустить в середине года. Это преимущественно территория до памятника Славы, где нагрузка на Московский проспект не так велика: «Посадка и высадка пассажиров — главная проблема. Надо переносить остановки в центр дороги, это потребует производства инженерных работ, движение будет заторможено. Возможно, мы не будем делать остановки в центральных полосах».

Еще 400 новых автобусов появятся в Воронеже в 2026 году (часть — муниципальная программа, часть — «частниками» по программе льготного лизинга).

С 1 января 2026 года перезаключаются договоры с пассажирскими перевозчиками.

Комментируя ситуацию с транспортной перегруженностью в Новоподклетном, Александр Гусев напомнил о градостроительных ошибках, допущенных прежними властями в соседнем Ямном. «Разрешения на строительство выдавались направо и налево, зачастую аффилированным компаниям. В итоге — высочайшая плотность застройки без необходимой инфраструктуры»,— пояснил он, добавив, что полномочия по выдаче разрешений были переданы на уровень района.

Адаптация военных после СВО

По словам губернатора, сегодня в Воронежской области действует 59 мер (федеральных и региональных) для поддержи участников СВО, и он находит их достаточными. Это вдвое больше, чем в общероссийском стандарте. Говоря о возвращении участников СВО после победы, Александр Гусев призвал зрителей и журналистов не расценивать это как проблему или угрозу для каких-либо сфер общественной жизни региона. «Массовое возвращение участников СВО — это не проблема. Я не считаю это проблемой. Это большая радость. Это будет значит, что мы победили»,— сказал господин Гусев.

«Сравнивать это с войной в Афганистане некорректно. Там воевали мальчишки, срочники, а здесь — уже зрелые мужчины, как правило. Они жизнь прошли, их сломать — попробуйте еще сделать это»,— заявил глава региона.

Он отметил, что часть вернувшихся уже интегрируются в структуры государственного и муниципального управления.

60 человек после участия в СВО и прошедших в сентябре выборов работают в органах законодательной и представительной власти Воронежской области разных уровней. «Непросто им, потому что приходится из другой сферы приходить в госуправление. Сужу по себе,— заявил губернатор.— Я тоже приходил такой заряженный, "сейчас я все изменю"». Он вспомнил свою работу при департаменте промышленности области (2009–2010 годы.— «Ъ-Черноземье»), в рамках которой ему не удалось закончить проект, который впоследствии «затих».

Макроэкономика

Воронежская область, по словам главы региона, не относится к субъектам с высокой концентрацией оборонных производств, поэтому резкого экономического роста, характерного для них, не наблюдается.

«Мы не построили новые заводы. И, к сожалению, не смогли увеличить производительность труда. Это элементы мобилизационного плана экономики. Он не введен, потому что для этого должно быть объявлено военное положение. Но тем не менее многие предприятия переориентировались на ВПК, имея другой профиль»,— пояснил Александр Гусев.

За десять месяцев 2025 года средний уровень рентабельности предприятий Воронежской области составил около 15%, рост экономики опережает среднероссийские темпы.

Прогноз по росту валового регионального продукта на 2025 год — около 1,6%, в 2026 году — порядка 1,8%, в 2027-м — под 3%.

ЖКХ

Отвечая на вопросы о развитии коммунальной инфраструктуры, Александр Гусев подчеркнул, что инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций выстроены заранее и находятся под постоянным контролем. С 2019 года их исполнение оценивается поквартально в привязке к тарифному регулированию: если средства не осваиваются, они переносятся или исключаются из тарифа.

Инвестпрограмма ООО «РВК-Воронеж» по модернизации очистных сооружений оценивается в 8,5 млрд руб. (1,5 млрд руб. дотации из облбюджета, что, по словам губернатора, является существенной мерой сдерживания роста тарифов).

В 2025 году рост тарифов ЖКХ, по его оценке, составил 9,9%.

Параллельно реализуются крупные инфраструктурные проекты, включая реконструкцию главного коллектора в Левобережном районе и строительство новых сетей в кварталах Отрадного. Финансирование распределяется в пропорции 70% — средства ресурсоснабжающих организаций, 30% — бюджет.

Политика

На политические вопросы Александр Гусев отвечал сдержанно. После избрания секретарем регионального отделения «Единой России» дальнейших политических планов он не строит и не будет «паравозом» региональной части списка ЕР на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года.

В реготделении ЕР с приходом господина Гусева произойдут некоторые кадровые изменения. Заместителем главы отделения по организационной работе станет председатель комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию в облдуме Виктор Логвинов. Вице-губернатор по внутриполу в облправительстве Дмитрий Маслов станет замом по работе с внутрипартийными задачами.

Строительство

Отмена льготной ипотеки, по словам губернатора, не обрушила строительный рынок Воронежской области. Регион стабильно вводит около 1,9 млн кв. м жилья в год.

Обеспеченность на одного воронежца — 35 кв. м жилья, при общероссийских 29 кв. м.

Завершая пресс-конференцию, губернатор прокомментировал и судьбу Центрального стадиона профсоюзов: конкурс на подрядчика планируется в феврале 2026 года, а сам проект, несмотря на дискуссии, власти считают необходимым. «Для Воронежа единственный на весь город стадион на 10 тыс. мест недостаточен»,— уверен он.

Анна Швечикова