Прием заявлений в новую школу на Московском проспекте начнется 19 января

В Ярославле прием заявлений и документов на прием детей в новую школу на Московском проспекте стартует 19 января. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Школа вошла в образовательный комплекс №28 (школы № 66 и 35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова, четыре садика) как школа №93. Заявления на прием детей будут приниматься по адресу: Суздальское шоссе, 15, и на портале «Госуслуги».

«В этом учебном году открыт набор в 1 – 3, 5 – 8 и 10 классы. В новом здании также будут обучаться дети из центра образования – школы №66, от их родителей заявления не требуются»,— сообщил губернатор.

Ранее Михаил Евраев сообщал, что в школе №66 планируется капремонт, поэтому учеников и учителей переведут в новое здание на Московском проспекте. 25 декабря губернатор уточнял, что школа введена в эксплуатацию.

В здании размещены свыше 50 учебных кабинетов, IT-зоны, мастерские, библиотека с медиацентром, столовая, два спортивных зала и 25-метровый бассейн. Рядом со школой сделали футбольное поле, волейбольную и хоккейную площадки, полосу препятствий и тренажеры.

Алла Чижова