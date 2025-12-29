В галерее «Синара Арт» в январе откроется выставка книжной графики «Сказке быть!»

В Екатеринбурге на площадке галереи «Синара Арт» с 3 января по 1 апреля будет работать выставка иллюстраций «Сказке быть! Мастера сказочной графики» из музея дизайна «Основа».

Выставка книжных иллюстраций «Сказке быть! Мастера сказочной графики» Фото: София Паникова
Коллекционный фарфоровый набор «Русские сказки», выпущенный немецкой фирмой «Heinrich Porzellan» в 1980-1983 годах по работам Бориса Зворыкина Фото: София Паникова
Создатель и генеральный директор музея дизайна «Основа» Анастасия Воронина-Даринцева Фото: София Паникова
Инсталляция: бочка из «Сказки о царе Салтане» Фото: София Паникова

В экспозицию вошли более 100 работ книжных графиков ХХ века: Ивана Билибина, Натальи Гончаровой, Бориса Зворыкина, Эрнеста Лисснера и Юрия Бубнова. Среди выставочных образцов разместили предтиражную верстку с оригинальными рисунками, написанными вручную. Музей собрал орнаменты в иллюстрациях, советские эстампы, графику на фарфоре, шкатулках и пивных кружках второй половины прошлого века.

Особенностью демонстрации стали интерактивные зоны. Открывает показ волшебный череп из «Василисы Прекрасной», освещающий дорогу к другим артефактам по мотивам произведений. В зоне для чтения любой желающий может познакомиться с классикой и освежить в памяти сюжеты любимых историй. Фон читательского мини-зала дополнили узорами в стиле Натальи Гончаровой. На соседней площадке разместили бочку из «Сказки о царе Салтане», из которой доносится сказочная история. Аудиогид подробно расскажет о фольклорных героях произведений, стилистических особенностях работ и их авторах.

Музей дизайна «Основа» работает с 2022 года в формате передвижных выставок. В своих проектах команда музея делает акцент на отечественных дизайнерах. Коллекции музея включают работы, которые отражают различные эпохи развития России и вклад в историю мирового дизайна. Выставки можно увидеть на площадках в Москве, Томске и Екатеринбурге. Создатель и генеральный директор музея дизайна «Основа» Анастасия Воронина-Даринцева — заместитель директора НОЦ «Сибирский центр дизайна» НИ ТГУ.

София Паникова