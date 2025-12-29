Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Воплощение советской русской женщины»

В Москве простились с актрисой Верой Алентовой

В понедельник, 29 декабря, в театре имени Пушкина поклонники и коллеги прощались с народной артисткой России Верой Алентовой. Выступающие мужчины запомнили ее как «верную жену» режиссера Владимира Меньшова, сыгравшую главную героиню в оскароносном фильме «Москва слезам не верит». В воспоминаниях дам Вера Алентова все же осталась «дивой и королевой»: участливой, поддерживающей, остроумной, преданной не только своей семье, но и своей работе.

Фотогалерея

Предыдущая фотография
Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Театре имени Пушкина

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Театре имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Театре имени Пушкина

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Театре имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Театре имени Пушкина

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Театре имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев

Художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер Карен Шахназаров

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер Карен Шахназаров

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Александра Урсуляк

Актриса Александра Урсуляк

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер, продюсер Игорь Угольников

Актер, продюсер Игорь Угольников

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер, режиссер Александр Панкратов-Черный

Актер, режиссер Александр Панкратов-Черный

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Мария Аронова

Актриса Мария Аронова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса, телеведущая Юлия Меньшова

Актриса, телеведущая Юлия Меньшова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 16

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Театре имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Театре имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Театре имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер Карен Шахназаров

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Александра Урсуляк

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер, продюсер Игорь Угольников

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актер, режиссер Александр Панкратов-Черный

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса Мария Аронова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Актриса, телеведущая Юлия Меньшова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Смотреть

Очередь у театра имени Пушкина на Тверском бульваре собралась еще в десять утра — за час до начала траурной церемонии. Женщины с букетами в припорошенных снегом шубах терялись среди новогодних украшений и разглядывали афиши. Плакат со спектаклем «Мадам Рубинштейн», где Вера Алентова играла главную роль, был усыпан цветами. «У меня билеты были на него в новогодние каникулы, из-за Алентовой брала,— вздыхала пожилая женщина, теребя в руках стебли гвоздик.— А больше и не посмотрю на нее на сцене. Как неожиданно». Ее спутница не соглашалась: «Наоборот, хорошо, что она ушла именно из театра, была активной до последнего дня». С другой стороны театра толпились журналисты. «Мы тогда, на прощании с Лобоцким, снимали ее выходящей из такси, она нам улыбнулась, узнала. А вот теперь и ее прощание снимаем»,— шептались фотографы.

Народная артистка России Вера Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет после прощания с коллегой, актером Анатолием Лобоцким. Актриса пришла на гражданскую панихиду, где ей внезапно стало плохо — и врачам не удалось ее спасти. В театре имени Пушкина, где она прослужила 60 лет, были вынуждены отменить спектакли с ее участием — они стояли в репертуаре на весь следующий год.

В театре посетителям была отведена лишь половина зала — и она заполнилась моментально, как только пришедших начали пускать внутрь. Другая половина также моментально заполнилась, но уже коллегами и учениками актрисы. Все, кто не успел занять место, толпились в проходе. Распорядители неловко просили их не задерживаться, чтобы все успели возложить цветы, но посетители все равно задерживались. На сцене возвышался белый гроб с телом актрисы, и организаторы церемонии следили, чтобы вокруг него лежали в первую очередь белые букеты. Но их было так много, что оперативно рассортировывать букеты просто не успевали, и скоро вся сцена была усыпана разноцветными цветами.

Какой запомнили Веру Алентову

«Вера Валентиновна была воплощением советской русской женщины,— начал траурную церемонию худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев.— Играла тех, кто верит в себя, умеет ждать счастье и не сдаваться, когда невыносимо больно. Сильных, стойких, волевых, но любящих, ранимых. И сама была такой». Режиссер Карен Шахназаров признался, что госпожа Алентова для него запомнилась в первую очередь «необыкновенным женским образом, который она создала вместе со своим другом и супругом». «Ее Катерина Тихомирова в “Москва слезам не верит” — это часть русской национальной особости, формирующей мировоззрение наших сограждан»,— сказал он. Актер Александр Панкратов-Черный вспоминал, что актриса была «той самой Верой» для его друга-атеиста Владимира Меньшова: «А еще надеждой и любовью, помогавшей ему во всем».

Потом на сцену вышли женщины. И Вера Валентиновна сразу превратилась в «Верочку Валентиновну». «Она дива во всех смыслах. Мы все говорим, какая она актриса и красавица, но ведь у нее было прекрасное, острое чувство юмора,— вспоминала актриса Виктория Исакова.— Рядом с ней хотелось двигаться и жить, она всегда поддерживала и шутила, а ее гримерка — произведение искусства».

Актриса Александра Урсуляк вспоминала, что «Верочка Валентиновна» смотрела все спектакли и премьеры в «родном театре», а потом забегала поздравить и советовала, как лучше сыграть и «где надо дотянуть».

«Хотя она и была королевой в кино и в театре, она никогда не критиковала, но наставляла и старалась сделать лучше»,— рассказывала она. «Верочка Валентиновна! Вы были столько лет действующей королевой и подавали пример всем, кто с вами соприкасался и работал,— говорила актриса Мария Аронова.— Вы показывали, как надо правильно относиться к делу, к людям, гримерам, костюмерам, охранникам, с которыми вы всегда здоровались, и всех помнили».

В конце церемонии слово взяла дочь Веры Алентовой — телеведущая Юлия Меньшова. Она уверенно вышла к микрофону и заявила, что «мама — ее ролевая модель». «Она была редкая женщина — элегантная, красивая и великолепная в обстоятельствах, в которых другие были бы разбиты в клочья,— вспоминала она.— Это передалось в какой-то степени и мне и, надеюсь, и моим детям». Госпожа Меньшова также благодарила театр Пушкина за то, что «у мамы была возможность до последнего выходить на сцену», и вспоминала, что та «всегда спокойно говорила о смерти» и раздавала указания, «что и где найти и сделать, когда ее не станет».

«И вот 25 числа я заказала ей такси до театра Маяковского — вспоминала Юлия Меньшова.— И видела по фото в СМИ, что она доехала. И ждала ее звонка, чтобы заказать такси обратно. И вот ее не стало».

После того как собравшихся пригласили на выход, весь Тверской бульвар оказался заполнен людьми. Они растянулись мимо выставки фотографий, на которых была запечатлена Вера Алентова в разных спектаклях. «Тут все про счастье и про женщин,— заметила одна из поклонниц.— И она была, наверное, счастливой женщиной. Гораздо счастливее ее героини. Хотелось бы быть похожей именно на нее настоящую».

Гроб с телом актрисы вынесли из театра — и аплодисменты долго не смолкали. И даже когда катафалк скрылся из виду, собравшиеся продолжили стоять на узком бульваре: рассматривали фотографии и о чем-то шептались.

Через несколько часов Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище.

Полина Ячменникова

Фотогалерея

Вера Алентова и ее роли в театре и кино

Предыдущая фотография
«Стареет наша оболочка, а душа остается юной навсегда»

«Стареет наша оболочка, а душа остается юной навсегда»

Фото: Владимир Киселев / ТАСС

С 1960 года Вера Алентова работала в Орском драматическом театре. На сцене дебютировала в спектакле «Иркутская история» по пьесе Алексея Арбузова. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, где училась в мастерской Василия Маркова. В том же году поступила в труппу Московского драматического театра имени Пушкина&lt;br> На фото: спектакль «Незримый друг» на сцене драмтеатра имени Пушкина, 1970 год

С 1960 года Вера Алентова работала в Орском драматическом театре. На сцене дебютировала в спектакле «Иркутская история» по пьесе Алексея Арбузова. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, где училась в мастерской Василия Маркова. В том же году поступила в труппу Московского драматического театра имени Пушкина
На фото: спектакль «Незримый друг» на сцене драмтеатра имени Пушкина, 1970 год

Фото: Михаил Строков / ТАСС

Вера Алентова в спектакле по пьесе Александра Островского «Невольницы» на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, 1972 год

Вера Алентова в спектакле по пьесе Александра Островского «Невольницы» на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, 1972 год

Фото: Михаил Строков / ТАСС

В 1979 году Вера Алентова сыграла главную роль в фильме своего мужа Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Картина стала лидером проката в СССР и получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». После нее актриса стала всенародно известной

В 1979 году Вера Алентова сыграла главную роль в фильме своего мужа Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Картина стала лидером проката в СССР и получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». После нее актриса стала всенародно известной

Фото: РИА Новости

В 1992 году Вера Алентова получила звание народной артистки Российской Федерации&lt;br> На фото: с Александром Ширвиндтом в спектакле «Чествование» в постановке Леонида Трушкина по пьесе Бернарда Слэйда, 1993 год

В 1992 году Вера Алентова получила звание народной артистки Российской Федерации
На фото: с Александром Ширвиндтом в спектакле «Чествование» в постановке Леонида Трушкина по пьесе Бернарда Слэйда, 1993 год

Фото: Строков Михаил / ТАСС

В 1995 году Вера Алентова снялась в фильме «Ширли-Мырли», в котором исполнила сразу четыре роли &lt;br>На фото: c артистами Федором Чеханковым (справа) и Геннадием Хазановым

В 1995 году Вера Алентова снялась в фильме «Ширли-Мырли», в котором исполнила сразу четыре роли
На фото: c артистами Федором Чеханковым (справа) и Геннадием Хазановым

Фото: Анатолий Рухадзе / ТАСС

Вера Алентова в роли Каролины в комедии «Недосягаемые» по пьесе Сомерсета Моэма, 2001 год

Вера Алентова в роли Каролины в комедии «Недосягаемые» по пьесе Сомерсета Моэма, 2001 год

Фото: Александр Яковлев / ТАСС

Вера Алентова была замужем за актером и режиссером Владимиром Меньшовым (на фото). Они познакомились во время учебы Алентовой в Школе-студии МХАТ и были вместе почти 60 лет. В браке у них родилась дочь Юлия

Вера Алентова была замужем за актером и режиссером Владимиром Меньшовым (на фото). Они познакомились во время учебы Алентовой в Школе-студии МХАТ и были вместе почти 60 лет. В браке у них родилась дочь Юлия

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Вера Алентова и актер Игорь Бочкин в комедии режиссера Романа Козака «Наваждение» по пьесе Александра Галина, 2003 год

Вера Алентова и актер Игорь Бочкин в комедии режиссера Романа Козака «Наваждение» по пьесе Александра Галина, 2003 год

Фото: Александр Куров / ТАСС

В 2005 году Вера Алентова сыграла Винни в постановке Михаила Бычкова «Счастливые дни» (кадр на фото) по пьесе Сэмюэля Беккета. За эту роль она получила российскую театральную премию «Хрустальная Турандот»

В 2005 году Вера Алентова сыграла Винни в постановке Михаила Бычкова «Счастливые дни» (кадр на фото) по пьесе Сэмюэля Беккета. За эту роль она получила российскую театральную премию «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

В 2008 году актриса получила премию ТЭФИ в номинации «Лучшая женская роль» за съемки в телесериале «И Все-таки я люблю...»

В 2008 году актриса получила премию ТЭФИ в номинации «Лучшая женская роль» за съемки в телесериале «И Все-таки я люблю...»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 2009 году вместе со своим мужем Владимиром Меньшовым Вера Алентова начала руководить актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. В том же году стала доцентом кафедры актерского мастерства актерского факультета ВГИКа

В 2009 году вместе со своим мужем Владимиром Меньшовым Вера Алентова начала руководить актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. В том же году стала доцентом кафедры актерского мастерства актерского факультета ВГИКа

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Вера Алентова в спектакле «Федра» по трагедии Марины Цветаевой в постановке режиссера Лукаса Хемлеба, 2009 год

Вера Алентова в спектакле «Федра» по трагедии Марины Цветаевой в постановке режиссера Лукаса Хемлеба, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Мурзин  /  купить фото

Вера Алентова в роли Надежды Чебоксаровой в спектакле «Бешеные деньги» по комедии Александра Островского в постановке режиссера Романа Козака, 2010 год

Вера Алентова в роли Надежды Чебоксаровой в спектакле «Бешеные деньги» по комедии Александра Островского в постановке режиссера Романа Козака, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Мурзин  /  купить фото

В 2011 году состоялась премьера спектакля Юлии Меньшовой «Любовь. Письма». Вера Алентова и Владимир Меньшов сыграли в нем главные роли &lt;br>На фото: Вера Алентова празднует свое 70-летие на сцене Театра имени Пушкина

В 2011 году состоялась премьера спектакля Юлии Меньшовой «Любовь. Письма». Вера Алентова и Владимир Меньшов сыграли в нем главные роли
На фото: Вера Алентова празднует свое 70-летие на сцене Театра имени Пушкина

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В последние годы Вера Алентова играла в нескольких спектаклях в Театре имени Пушкина: «Ложные признания», «Семейка Краузе», «Апельсины &amp; лимоны» (на фото)

В последние годы Вера Алентова играла в нескольких спектаклях в Театре имени Пушкина: «Ложные признания», «Семейка Краузе», «Апельсины & лимоны» (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

За свою карьеру актриса сыграла более чем в 30 фильмах. Последний раз артистка снималась в киноленте Виктора Гинзбурга «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина&lt;br> На фото: с режиссером, оператором Михаилом Аграновичем, 2019 год

За свою карьеру актриса сыграла более чем в 30 фильмах. Последний раз артистка снималась в киноленте Виктора Гинзбурга «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина
На фото: с режиссером, оператором Михаилом Аграновичем, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий коронавируса &lt;br>На фото: Вера Алентова на церемонии прощания со своим мужем Владимиром Меньшовым

Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий коронавируса
На фото: Вера Алентова на церемонии прощания со своим мужем Владимиром Меньшовым

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вера Алентова награждена орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Отмечена нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру». Является обладательницей премии Брюссельского международного кинофестиваля «Сан-Мишель», российской театральной премии «Хрустальная Турандот» и ТЭФИ

Вера Алентова награждена орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Отмечена нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру». Является обладательницей премии Брюссельского международного кинофестиваля «Сан-Мишель», российской театральной премии «Хрустальная Турандот» и ТЭФИ

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Вера Алентова умерла 25 декабря 2025 года на 84-м году жизни

Вера Алентова умерла 25 декабря 2025 года на 84-м году жизни

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Следующая фотография
1 / 20

«Стареет наша оболочка, а душа остается юной навсегда»

Фото: Владимир Киселев / ТАСС

С 1960 года Вера Алентова работала в Орском драматическом театре. На сцене дебютировала в спектакле «Иркутская история» по пьесе Алексея Арбузова. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, где училась в мастерской Василия Маркова. В том же году поступила в труппу Московского драматического театра имени Пушкина
На фото: спектакль «Незримый друг» на сцене драмтеатра имени Пушкина, 1970 год

Фото: Михаил Строков / ТАСС

Вера Алентова в спектакле по пьесе Александра Островского «Невольницы» на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, 1972 год

Фото: Михаил Строков / ТАСС

В 1979 году Вера Алентова сыграла главную роль в фильме своего мужа Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Картина стала лидером проката в СССР и получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». После нее актриса стала всенародно известной

Фото: РИА Новости

В 1992 году Вера Алентова получила звание народной артистки Российской Федерации
На фото: с Александром Ширвиндтом в спектакле «Чествование» в постановке Леонида Трушкина по пьесе Бернарда Слэйда, 1993 год

Фото: Строков Михаил / ТАСС

В 1995 году Вера Алентова снялась в фильме «Ширли-Мырли», в котором исполнила сразу четыре роли
На фото: c артистами Федором Чеханковым (справа) и Геннадием Хазановым

Фото: Анатолий Рухадзе / ТАСС

Вера Алентова в роли Каролины в комедии «Недосягаемые» по пьесе Сомерсета Моэма, 2001 год

Фото: Александр Яковлев / ТАСС

Вера Алентова была замужем за актером и режиссером Владимиром Меньшовым (на фото). Они познакомились во время учебы Алентовой в Школе-студии МХАТ и были вместе почти 60 лет. В браке у них родилась дочь Юлия

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Вера Алентова и актер Игорь Бочкин в комедии режиссера Романа Козака «Наваждение» по пьесе Александра Галина, 2003 год

Фото: Александр Куров / ТАСС

В 2005 году Вера Алентова сыграла Винни в постановке Михаила Бычкова «Счастливые дни» (кадр на фото) по пьесе Сэмюэля Беккета. За эту роль она получила российскую театральную премию «Хрустальная Турандот»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

В 2008 году актриса получила премию ТЭФИ в номинации «Лучшая женская роль» за съемки в телесериале «И Все-таки я люблю...»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В 2009 году вместе со своим мужем Владимиром Меньшовым Вера Алентова начала руководить актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. В том же году стала доцентом кафедры актерского мастерства актерского факультета ВГИКа

Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Вера Алентова в спектакле «Федра» по трагедии Марины Цветаевой в постановке режиссера Лукаса Хемлеба, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Мурзин  /  купить фото

Вера Алентова в роли Надежды Чебоксаровой в спектакле «Бешеные деньги» по комедии Александра Островского в постановке режиссера Романа Козака, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Иван Мурзин  /  купить фото

В 2011 году состоялась премьера спектакля Юлии Меньшовой «Любовь. Письма». Вера Алентова и Владимир Меньшов сыграли в нем главные роли
На фото: Вера Алентова празднует свое 70-летие на сцене Театра имени Пушкина

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В последние годы Вера Алентова играла в нескольких спектаклях в Театре имени Пушкина: «Ложные признания», «Семейка Краузе», «Апельсины & лимоны» (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

За свою карьеру актриса сыграла более чем в 30 фильмах. Последний раз артистка снималась в киноленте Виктора Гинзбурга «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина
На фото: с режиссером, оператором Михаилом Аграновичем, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Меньшов умер 5 июля 2021 года от последствий коронавируса
На фото: Вера Алентова на церемонии прощания со своим мужем Владимиром Меньшовым

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вера Алентова награждена орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Отмечена нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За вклад в российскую культуру». Является обладательницей премии Брюссельского международного кинофестиваля «Сан-Мишель», российской театральной премии «Хрустальная Турандот» и ТЭФИ

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Вера Алентова умерла 25 декабря 2025 года на 84-м году жизни

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Смотреть

Новости компаний Все