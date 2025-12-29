«Воплощение советской русской женщины»

В понедельник, 29 декабря, в театре имени Пушкина поклонники и коллеги прощались с народной артисткой России Верой Алентовой. Выступающие мужчины запомнили ее как «верную жену» режиссера Владимира Меньшова, сыгравшую главную героиню в оскароносном фильме «Москва слезам не верит». В воспоминаниях дам Вера Алентова все же осталась «дивой и королевой»: участливой, поддерживающей, остроумной, преданной не только своей семье, но и своей работе.

Очередь у театра имени Пушкина на Тверском бульваре собралась еще в десять утра — за час до начала траурной церемонии. Женщины с букетами в припорошенных снегом шубах терялись среди новогодних украшений и разглядывали афиши. Плакат со спектаклем «Мадам Рубинштейн», где Вера Алентова играла главную роль, был усыпан цветами. «У меня билеты были на него в новогодние каникулы, из-за Алентовой брала,— вздыхала пожилая женщина, теребя в руках стебли гвоздик.— А больше и не посмотрю на нее на сцене. Как неожиданно». Ее спутница не соглашалась: «Наоборот, хорошо, что она ушла именно из театра, была активной до последнего дня». С другой стороны театра толпились журналисты. «Мы тогда, на прощании с Лобоцким, снимали ее выходящей из такси, она нам улыбнулась, узнала. А вот теперь и ее прощание снимаем»,— шептались фотографы.

Народная артистка России Вера Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет после прощания с коллегой, актером Анатолием Лобоцким. Актриса пришла на гражданскую панихиду, где ей внезапно стало плохо — и врачам не удалось ее спасти. В театре имени Пушкина, где она прослужила 60 лет, были вынуждены отменить спектакли с ее участием — они стояли в репертуаре на весь следующий год.

В театре посетителям была отведена лишь половина зала — и она заполнилась моментально, как только пришедших начали пускать внутрь. Другая половина также моментально заполнилась, но уже коллегами и учениками актрисы. Все, кто не успел занять место, толпились в проходе. Распорядители неловко просили их не задерживаться, чтобы все успели возложить цветы, но посетители все равно задерживались. На сцене возвышался белый гроб с телом актрисы, и организаторы церемонии следили, чтобы вокруг него лежали в первую очередь белые букеты. Но их было так много, что оперативно рассортировывать букеты просто не успевали, и скоро вся сцена была усыпана разноцветными цветами.

«Вера Валентиновна была воплощением советской русской женщины,— начал траурную церемонию худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев.— Играла тех, кто верит в себя, умеет ждать счастье и не сдаваться, когда невыносимо больно. Сильных, стойких, волевых, но любящих, ранимых. И сама была такой». Режиссер Карен Шахназаров признался, что госпожа Алентова для него запомнилась в первую очередь «необыкновенным женским образом, который она создала вместе со своим другом и супругом». «Ее Катерина Тихомирова в “Москва слезам не верит” — это часть русской национальной особости, формирующей мировоззрение наших сограждан»,— сказал он. Актер Александр Панкратов-Черный вспоминал, что актриса была «той самой Верой» для его друга-атеиста Владимира Меньшова: «А еще надеждой и любовью, помогавшей ему во всем».

Потом на сцену вышли женщины. И Вера Валентиновна сразу превратилась в «Верочку Валентиновну». «Она дива во всех смыслах. Мы все говорим, какая она актриса и красавица, но ведь у нее было прекрасное, острое чувство юмора,— вспоминала актриса Виктория Исакова.— Рядом с ней хотелось двигаться и жить, она всегда поддерживала и шутила, а ее гримерка — произведение искусства».

Актриса Александра Урсуляк вспоминала, что «Верочка Валентиновна» смотрела все спектакли и премьеры в «родном театре», а потом забегала поздравить и советовала, как лучше сыграть и «где надо дотянуть».

«Хотя она и была королевой в кино и в театре, она никогда не критиковала, но наставляла и старалась сделать лучше»,— рассказывала она. «Верочка Валентиновна! Вы были столько лет действующей королевой и подавали пример всем, кто с вами соприкасался и работал,— говорила актриса Мария Аронова.— Вы показывали, как надо правильно относиться к делу, к людям, гримерам, костюмерам, охранникам, с которыми вы всегда здоровались, и всех помнили».

В конце церемонии слово взяла дочь Веры Алентовой — телеведущая Юлия Меньшова. Она уверенно вышла к микрофону и заявила, что «мама — ее ролевая модель». «Она была редкая женщина — элегантная, красивая и великолепная в обстоятельствах, в которых другие были бы разбиты в клочья,— вспоминала она.— Это передалось в какой-то степени и мне и, надеюсь, и моим детям». Госпожа Меньшова также благодарила театр Пушкина за то, что «у мамы была возможность до последнего выходить на сцену», и вспоминала, что та «всегда спокойно говорила о смерти» и раздавала указания, «что и где найти и сделать, когда ее не станет».

«И вот 25 числа я заказала ей такси до театра Маяковского — вспоминала Юлия Меньшова.— И видела по фото в СМИ, что она доехала. И ждала ее звонка, чтобы заказать такси обратно. И вот ее не стало».

После того как собравшихся пригласили на выход, весь Тверской бульвар оказался заполнен людьми. Они растянулись мимо выставки фотографий, на которых была запечатлена Вера Алентова в разных спектаклях. «Тут все про счастье и про женщин,— заметила одна из поклонниц.— И она была, наверное, счастливой женщиной. Гораздо счастливее ее героини. Хотелось бы быть похожей именно на нее настоящую».

Гроб с телом актрисы вынесли из театра — и аплодисменты долго не смолкали. И даже когда катафалк скрылся из виду, собравшиеся продолжили стоять на узком бульваре: рассматривали фотографии и о чем-то шептались.

Через несколько часов Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище.

Полина Ячменникова