В Шереметьево задерживаются около 80 рейсов

18 рейсов на вылет и 60 на прилет задерживаются в московском аэропорту Шереметьево, следует из онлайн-табло авиагавани. О причинах задержки не сообщалось.

Во Внуково задерживаются более 15 рейсов на вылет и 17 на прилет. Три рейса на прилет отменены. В Домодедово отменен один рейс на вылет и один на прилет.

Представители Шереметьево и Домодедово говорили «РИА Новости», что аэропорты работают штатно, несмотря на снегопад в Москве.

По данным центра «Фобос», снегопад начался в Москве около 12:00 мск и будет идти ближайшие два дня. Сегодня ночью и завтра днем ожидается сильный туман.