Масоны подали в суд на полицию Лондона из-за приказа о раскрытии членства

Члены масонской ложи Великобритании подали в суд на полицию Лондона из-за нового правила, которое обязывает силовиков раскрывать свою причастность к масонскому сообществу. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Лондонская полиция ввела правило, обязывающее сотрудников раскрывать причастность к масонской ложе, в декабре. В ведомстве объяснили нововведение тем, что причастность к сообществу может повышать риски совершения коррупционных преступлений.

В своем иске масоны заявили, что действия полиции Лондона равносильны «религиозной дискриминации». Они утверждают, что комиссар столичной полиции Марк Роули «придумывает законы на ходу» и обвиняют ведомство в «раздувании теорий заговора» о влиянии масонов.

В полиции Лондона заявили, что две трети сотрудников в опросе поддержали новые правила, поскольку ограничение «влияет на общественное восприятие беспристрастности полиции».

Глава масонской организации «Великая ложа Великобритании» Эдриан Марш рассказал, что ожидает слушания по делу в отношении полиции в январе или в более ранние сроки. «Они не провели эффективных консультаций, прежде чем объявить о политике, которая вступила в силу немедленно. Эта политика незаконна, несправедлива и дискриминационна. Она нарушает права человека наших членов»,— сказал он.

Представители масонской ложи утверждают, что переписка с юристами лондонской полиции говорит о ее согласии на консультации по поводу новой политики, сообщила газета.