В ДТП в Астраханской области погибли двое детей

В Харабалинском районе Астраханской области 29 декабря в 18:05 на автодороге «Волгоград – Астрахань» произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей (мальчики 2025 года рождения). Об этом сообщили в региональном УМВД.

Фото: УМВД России по Астраханской области Двое маленьких детей погибли в ДТП на трассе «Волгоград — Астрахань»

24-летний водитель автомобиля «Шевроле-Авео» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу-Гранту», управляемую 25-летним водителем. В аварии пострадали оба водителя, 21-летний пассажир «Шевроле» и 20-летняя девушка, а также 26-летний мужчина, находившийся в «Ладе-Гранте». Также погибли двое детей (мальчики 2025 года рождения).

Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Нина Шевченко