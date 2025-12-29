РЖД потратят 120 млрд рублей на проект ВСМ между Москвой и Петербургом

На реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом в 2026 году потратят 120 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

Совет директоров компании утвердил инвестиционную программу и финансовый план компании на предстоящий год. В общей сложности РЖД направят на инвестпрограммы 713,6 млрд рублей.

Большая часть денежных средств — 531,4 млрд рублей — пойдет на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок. Из них 288 млрд рублей потратят на капремонт подвижного состава и инфраструктуры, замену и модернизацию устройств автоматики, электроснабжения, связи и т.д.

На реализацию проекта ВСМ определили 120 млрд рублей. Чуть более 160 млрд рублей пойдут на закупку подвижного состава (до 400 новых локомотивов и до 190 пассажирских вагонов).

Татьяна Титаева