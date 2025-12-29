Интеллект подсчитал финансы

Инвесторы вложили в искусственный интеллект рекордные $150 млрд за год. Ключевыми бенефициарами стали крупнейшие AI-разработчики. Только OpenAI привлекла $41 млрд, а Anthropic получил $13 млрд. Кроме того, финансирование получили Anyscale и Perplexity. При этом, как пишет Financial Times, спонсоры посоветовали стартапам «подстраховаться» на случай, если бум ИИ сменится спадом в 2026 году.

Насколько активно будут привлекать средства разработчики нейросетей? И не спугнет ли инвесторов риск возникновения пузыря? Гендиректор консалтинговой IT-компании Umbrella Group Станислав Мешков считает, что внедрение технологий стало достаточно широким, чтобы оправдать ожидания: «Инвестиция в искусственный интеллект — это все равно что инвестиция во все бизнесы одновременно, которые существуют в мире, потому что все они будут использовать ИИ в той или иной степени. Риски, что из-за большого количества денег надуется пузырь, всегда есть. То есть на рынке могут оказаться неблагонадежные компании, которые, схлопнувшись, потянут за собой весь остальной рынок.

Но сейчас искусственный интеллект — один из немногих супердрайверов. Это меняет все сферы деятельности, с каждым годом мы видим этот прогресс. Это сейчас, условно, OpenAI дает всем доступ за $5, $10 или бесплатно. Таких компаний, которые можно сопоставить с OpenAI, в мире не так много. Там любая ниша очень капиталоемкая. В ближайшее время будет очень много наукоемких стартапов, которые занимаются обучением ИИ, — серверы, графические чипы. Самый большой прорыв связан с процессом разработки. Разработчиками становятся люди с серьезной фундаментальной подготовкой, которые с помощью ИИ могут создавать продукты намного быстрее. Следующие, более глубокие изменения, скорее всего, произойдут в сфере продаж и покупок».

В декабре разработчик ChatGPT — OpenAI отчитывался о росте количества посетителей платформы: каждую неделю сервисом пользуется более 800 млн человек. Количество корпоративных клиентов достигло 1 млн. Аудитория мигрирует между площадками, отмечает основатель и генеральный директор IT-компании Sistemma, которая разрабатывает свою нейросеть, Сергей Зубарев: «По сути, это экстремальная концентрация капитала нескольких компаний-хедлайнеров, таких как OpenAI, Anthropic, C3.ai, которые поглотили основную часть этих денег. Только SoftBank вложил больше $40 млрд в OpenAI одним раундом. Идет борьба за инфраструктурные мощности.

В этом плане у российских разработчиков ИИ есть свои преимущества, так как мы не можем конкурировать за счет приращивания мощностей, наши разработчики усиливают и оптимизируют алгоритмы. Что касается мирового ИИ-рынка, до сих пор крупные игроки не понимают, как монетизировать свои возможности. Почти все крупные производители ИИ терпят убытки, пока не нащупан так называемый product-market fit. Люди пробуют нейросети, но не используют каждый день, пока нет устойчивого интереса. Плюс рынок не привязан к какой-то одной потребительской модели, интерес очень динамичный. Пользователи видят, что критерии какого-то ИИ лучше, и уходят туда тут же. Такой дисбаланс, наверное, будет сохраняться и не будет одного лидера».

На фоне развития рынка искусственного интеллекта растет потребность в производственных мощностях, и крупные инвест-компании вкладываются в дата-центры. Многомиллиардные сделки уже анонсировали Nvidia и Oracle. Тем временем на российском рынке совместное предприятие «Т-Технологий» и «Интерроса» купило 25% акций облачного провайдера Selectel. Сделка составила 16 млрд руб.

Анжела Гаплевская