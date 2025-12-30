В Черноземье 31 декабря ожидается похолодание до –10°C

В среду, 31 декабря, жителей Черноземья ожидает небольшое похолодание. Погода в последний день 2025 года прогнозируется пасмурная и морозная, с небольшим снегом. Температура будет варьироваться от –6°C до –10°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром и днем температура составит –6°C, а к вечеру опустится до –7°C. Ветер с порывами до 5 м/с.

В Воронеже утром термометры покажут –8°C, днем потеплеет до –6°C, вечером температура опустится до –7°C, а ночью — до –9°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске температура воздуха в первой половине дня составит –7°C, а после обеда опустится до –8°C. Ветер также до 4 м/с.

В Липецке утром термометр покажет –8°C, днем столбик поднимется до –7°C, а вечером снова опустится до утренних значений. Температура вечером составит –10°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром будет –9°C, а днем немного потеплеет до –8°C. Вечером снова похолодает — столбик термометра будет держаться на отметке –9°C всю ночь. Порывы ветра не превысят 3 м/с.

В Тамбове температура утром составит –8°C, днем и вечером продержится на отметке –7°C, а к ночи снова опустится до –8°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова