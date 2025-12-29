«Каталитик Пипл» устремилось в облако

Совместное предприятие «Т-Технологий» и «Интерроса» объявило о крупной сделке на рынке IT-инфраструктуры. Компания «Каталитик Пипл» стала владельцем 25% акций одного из крупнейших в России облачных провайдеров Selectel. Сумма сделки — около 16 млрд руб. Как уточняют в компании, «Каталитик Пипл» потратил на эту сделку денежные средства, полученные в результате предыдущих вложений в высокотехнологичный сектор, в том числе в «Яндекс» и банк «Точка». С подробностями — Анна Кулецкая.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Компания Selectel обслуживает десятки тысяч клиентов по всей стране, показывая уверенный рост выручки. За первые девять месяцев показатель увеличился более чем на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 13,5 млрд руб.

Какие преимущества дает эта сделка? Руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитал» Александр Абрамян объясняет, что выиграют все участники: «Покупка такой большой доли в Selectel — это попытка застолбить за собой место на этом рынке центров обработки данных. Сейчас очень большой спрос идет именно на ЦОДы, на вычислительные мощности для искусственного интеллекта. И я думаю, что для "Т-Технологий" и для "Каталитик Пипл" это важный шаг для того, чтобы обезопасить свой бизнес от конкурентов. Кроме того, это открывает возможность для крупных контрактов с тем же "Яндексом", "Т-Технологиями", банком "Точка" и для остальных более крупных компаний».

Инвестиция вписывается в стратегию развития технологического бизнеса «Т-Технологий» и «Интерроса». Например, в мае «Каталитик Пипл» присоединилось к числу миноритарных инвесторов «Яндекса» с долей почти 10%. Среди других активов компании 64% акций цифрового сервиса для предпринимателей банка «Точка». Использование облачной инфраструктуры Selectel приведет к расширению и ускорению разработки новых цифровых продуктов, особенно в области искусственного интеллекта, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Также, по его словам, сделка принесет существенные преимущества бизнес-клиентам, уже знакомым с экосистемой «Т»: «Повышение лояльности, повышение возможностей в контуре компании и, наверное, какие-то новые услуги в ближайшем будущем. Сейчас активно во всем мире, в России в том числе, работают над искусственным интеллектом. А искусственный интеллект без центров обработки данных, без мощных серверов практически невозможен».

По оценкам аналитиков, к 2028 году объем облачного рынка в России превысит 460 млрд руб. и в среднем будет прибавлять по 30% ежегодно. И эту сделку в «Т-Технологиях» называют важным шагом в укреплении инфраструктурного слоя, без которого технологический бизнес можно вряд ли считать эффективным.

Анна Кулецкая