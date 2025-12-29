Импорт мандаринов в Петербург вырос на 28% в 2025 году

С начала 2025 года в Санкт-Петербург доставили 126 тыс. тонн мандаринов. В прошлом году в Северную столицу привезли 99 тыс. тонн фруктов, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

За год импорт мандаринов вырос на 28%. Тем не менее география поставок осталась прежней — цитрусовые доставляли из 13 стран. Большая часть партий приходила из ЮАР, Марокко, Аргентины, Египта, Перу и Пакистана.

В декабре таможенники пропустили в Петербург 31,2 тыс. тонн цитрусовых. Все фрукты соответствуют карантинным требованиям и допущены на территорию России.

Татьяна Титаева