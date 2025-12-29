Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В МЧС предупредили об опасности на дорогах из-за снега 30 декабря

Во вторник, 30 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в региональном ГУ МЧС. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в городе пройдет снег, местами сильный.

Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ

Обстановка на дорогах будет сложной, предупредили в ведомстве спасателей.

Согласно прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, температура воздуха в Петербурге составит от -3 до -5 градусов, водителям нужно быть готовыми к гололедице и плохой видимости.

Артемий Чулков

