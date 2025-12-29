Время собирать кирпичи

Один из крупнейших застройщиков Пермского края — СГ «Развитие» — продолжает укреплять свою производственную базу. Структура девелопера стала совладельцем ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной». В планах группы — провести модернизацию предприятия и расширить линейку продукции, которая будет использоваться на объектах холдинга и реализовываться на рынке. По данным «Ъ-Прикамье», сделка пока не закрыта, ее сумма неизвестна. В портфеле «Развития» есть еще три крупных производственных актива, включая завод «Меакир» в Березниках. По словам экспертов, кирпич можно будет использовать в реализуемых проектах КРТ в центре Перми. Окупаемость вложений будет зависеть от состояния строительного рынка, находящегося в стагнации.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Владельцем 32% долей ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной» стало ООО «СК “Техстрой”», входящее в строительную группу «Развитие». Как следует из данных, внесенных в «СПАРК-Интерфакс» 25 декабря, основные 64% долей принадлежат ООО «Инвестиции-недвижимость-консалтинг» («ИНК»), остальными 4% владеет пермский бизнесмен Андрей Малыгин. Ранее в состав учредителей входили еще восемь местных предпринимателей. Выручка компании в 2024 году составила 416 млн руб., чистая прибыль — 4,9 млн руб. Согласно официальному сайту, общество управляет одноименным предприятием по производству лицевого керамического кирпича с 2001 года. Суммарная годовая мощность предприятия составляет более 60 млн штук.

Основной владелец завода на Закаменной — ООО «ИНК» — действует в Перми с 2002 года. Занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Равноправными владельцами компании (по 50%) являются пермские предприниматели Вера Сухарева и Владилен Автухович. Господин Автухович — генеральный директор общества. Выручка «ИНК» в 2024 году составила 8,7 млн руб., чистая прибыль — 9,5 млн руб.

Генеральный директор ООО «СК “Техстрой”» Георгий Кочкин пояснил, что покупка доли завода направлена на укрепление производственной базы СГ «Развитие». По его словам, наличие еще одного производства стройматериалов позволит «более надежно обеспечивать объекты холдинга, контролируя номенклатуру изделий, их объемы и качество». Кирпич завода на Закаменной также будет реализовываться на рынке. Господин Кочкин напомнил, что в состав группы входит завод «ЖБИ Стройиндустрия» и кирпичный завод «Меакир». «Мы планируем проводить модернизацию производства, расширять линейку наименований продукции. Необходимо оптимизировать логистику поставок, поскольку “Меакир” находится в Березниках, а “ПКК на Закаменной” — в Перми. Две площадки позволят оптимизировать производственные циклы, количество остановок и переключений на разные виды продукции. Это поспособствует увеличению объемов производства»,— подчеркнул он. Сумму сделки топ-менеджер компании не раскрыл.

По данным «Ъ-Прикамье», сделка по приобретению «Развитием» кирпичного завода пока не закрыта. Знакомый с ситуацией источник пояснил, что строительный холдинг в дальнейшем будет увеличивать долю в уставном капитале ООО «ПКК на Закаменной».

СГ «Развитие» с 2011 года работает в роли заказчика, девелопера проекта и застройщика, специализируется на возведении жилой и коммерческой недвижимости. Как указано на сайте компании, за время существования группа возвела более 50 домов. «Развитие» также производит стройматериалы и поставляет их предприятиям отрасли. В конце 2023 года стало известно о приобретении группой завода «ЖБИ Стройиндустрия». На промплощадке девелопер производит трубы из сшитого полиэтилена. В 2024 году собственники холдинга получили контроль над 50% в уставном капитале «Первой нерудной компании», добывающей и производящей песчано-гравийную смесь на русловых месторождениях. Кроме этого, в мае текущего года «Развитие» стало владельцем кирпичного завода «Меакир» в Березниках. В его ассортименте 12 наименований кирпича (лицевой, рядовой кирпич).

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин обратил внимание, что завод на Закаменной специализировался также на облицовочном кирпиче с разными цветовыми характеристиками. Несмотря на эстетичную составляющую этого сегмента, теперь он заметно меньше востребован на рынке из-за архитектурных требований. «В целом кирпич незначительно дороже, чем газобетон, но более понятен потребителю. Поэтому сегодня в основном он используется для заполнения наружных стен в монолитном домостроении, особенно в центральной части Перми, чтобы показать, что там жилье более качественное,— говорит господин Занин.— Сейчас по центру краевой столицы запущено большое количество проектов КРТ. С одной стороны, это может качественно повлиять на перспективу сбыта продукции, а с другой — не факт, что при их реализации будут использовать именно кирпич». Руководитель «Пермглавснаба» затруднился оценить объем инвестиций, который потребуется для модернизации завода. По его словам, это будет зависеть от нынешнего состояния его технологического процесса и намерений нового совладельца

Коммерческий директор АО «ПЗСП» Кирилл Николаев отмечает, что назвал приобретение группой «Развитие» новой производственной площадки «планомерным расширением возможностей строительного холдинга». По словам господина Николаева, особенности керамического кирпича заключаются в его высокой прочности, морозостойкости и звукоизоляции. «Окупаемость вложений в модернизацию завода будет зависеть от экономических факторов, а также от рынка строительных материалов, который в текущих условиях переживает непростые времена из-за замедления темпов строительства»,— считает эксперт.

Анастасия Леонтьева